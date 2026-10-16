Γιώργος Βαρδινογιάννης: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία του

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Σε στενό οικογενειακό κύκλο θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που πέθανε την Παρασκευή (16/10) σε ηλικία 90 ετών, μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας.
«Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Γεωργίου Ι. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι ο πολυαγαπημένος πατέρας και παππούς, Γεώργιος Ι. Βαρδινογιάννης, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».
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