Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη: «Αντίο καπετάνιε»

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Τη θλίψη του για τον θάνατο του επιχειρηματία Γιώργου Βαρδινογιάννη, που έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια, εξέφρασε ο αθλητικός και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, με συλλυπητήρια μηνύματα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός χαρακτηρίζει τον εκλιπόντα, Γιώργο Βαρδινογιάννη, ως «μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην Ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Η ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του ιστορικού προέδρου του συλλόγου, Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Ο Καπετάνιος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην Ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο, αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΠΑΕ το 1979 και παραμένοντας στο τιμόνι της για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στα 21 χρόνια της ενεργής παρουσίας του στον σύλλογο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, γράφοντας αρκετές από τις πιο ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του.

Ο Παναθηναϊκός της εποχής του Γιώργου Βαρδινογιάννη μεγαλούργησε και στην Ευρώπη. Τη σεζόν 1984-85 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε μια πορεία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φίλων του συλλόγου. Τη σεζόν 1995-96 επανέλαβε το κατόρθωμα στο Champions League, φτάνοντας ξανά μια ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με την ιστορική νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Σπουδαίες ήταν και οι παρουσίες του Τριφυλλιού τη σεζόν 1987-88, όταν έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση του Κυπέλλου UEFA, αλλά και τη σεζόν 1991-92, στο πρώτο πειραματικό Champions League, όπου ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στην τελική οκτάδα της Ευρώπης. Ήταν χρόνια στα οποία η ομάδα στάθηκε με κύρος και αυτοπεποίθηση απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας με απόλυτη επιτυχία στον δρόμο που άνοιξε η θρυλική πορεία του Γουέμπλεϊ.

Επί των ημερών του, αναπτύχθηκε και η περίφημη ακαδημία του Παναθηναϊκού, που έβγαλε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικό πυρήνα στην κατάκτηση του Euro 2004. Το όραμά του για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής σε επαγγελματικά πρότυπα αποτέλεσε οδηγό για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πέρα από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με την ισχυρή προσωπικότητά του, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του στην ομάδα μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του, άφησε ένα αποτύπωμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας του Τριφυλλιού.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση τον Καπετάνιο.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

ΕΠΟ: Κατάφερε να υλοποιήσει στον χώρο του ποδοσφαίρου πρωτοποριακές ιδέες

«H ΕΠΟ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου με σημαντική διαδρομή και προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική κοινωνία» αναφέρει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

«Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κατάφερε να υλοποιήσει στον χώρο του ποδοσφαίρου πρωτοποριακές ιδέες, που ξεπερνούσαν τα δεδομένα της εποχής τους. Κυριότερη εξ αυτών ήταν το αθλητικό κέντρο που οραματίστηκε και δημιούργησε για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού και το οποίο, μετά την απόκτησή του από την Ομοσπονδία, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για το εθνικό μας ποδόσφαιρο και φέρει το όνομά του.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που άφησε πίσω του ένα έργο ζωής και το οποίο θα συνεχίσει να έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Τα συλλυπητήρια της Super League

Η Super League με ανακοίνωσή της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της.

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία, με ανεξίτηλα γράμματα, στο ελληνικό Ποδόσφαιρο για δεκαετίες.

Αντίο, Καπετάνιε».

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Εμβληματική προσωπικότητα του ποδοσφαίρου ο εκλιπών

Οι «ερυθρόλευκοι» εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του ιστορικού παράγοντα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με μία σημαντική περίοδο στην ιστορία του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του Γιώργου Βαρδινογιάννη εξέδωσε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, συμμετέχοντας στο πένθος που σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η απώλεια του ιστορικού ηγέτη του Παναθηναϊκού.

Ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησε τον «Καπετάνιο» με ένα λιτό και θερμό μήνυμα, εκφράζοντας την συμπαράστασή του στους οικείους του.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη για την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.

Από την πλευρά της η ΠΑΕ Λεβαδειακός έγραψε: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνέδεσε το όνομά του με μια σημαντική περίοδο της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, γνωστού ως «Καπετάνιου», ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», αναφέρει η ΠΑΕ Καλαμάτα.

H ανακοίνωση του Asteras AKTOR για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη: «Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Εμβληματικός Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και ηγετική μορφή συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε πολύχρονη παρουσία και διαχρονική προσφορά στον χώρο του αθλητισμού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη και την πρόοδό του. Το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο και σημείο αναφοράς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος».

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του Ελληνικού ποδοσφαίρου, που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος.

Η ΠΑΕ Βόλος απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι Καπετάνιε».

«Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο «Καπετάνιος» υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού, με την παρουσία και τη διαδρομή του να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Για την οικογένεια της Κηφισιάς, ο εκλιπών είχε τα τελευταία χρόνια και μια ξεχωριστή θέση, καθώς έδινε συχνά το «παρών» στους αγώνες της ομάδας μας, τιμώντας μας με την παρουσία του και αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον σύλλογό μας.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Καπετάνιε».

Δημήτρης Μελισσανίδης: Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τη ναυτιλία και την κοινωνία μας

Το δικό του αντίο στον Γιώργο Βαρδινογιάννη είπε και ο πρώην ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στη ναυτιλία και στην κοινωνία μας γενικότερα.

Μπορεί με τον “Καπετάνιο” να ήμασταν ποδοσφαιρικοί αντίπαλοι, όμως πάντοτε μας συνέδεε μια βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Νίκος Δένδιας: «Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση Χ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

«Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια.



Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά… — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 16, 2026

«Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος πρόεδρος επί σειρά ετών» προσέθεσε.

«Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του “Καπετάνιου”» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Βασίλης Κικίλιας: «Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα»

Στη μακρόχρονη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στην ελληνική ναυτιλία και στον αθλητισμό αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στο Χ, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο του γνωστού εφοπλιστή και πρώην προέδρου του Παναθηναϊκού.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη «έναν άνθρωπο της θάλασσας», επισημαίνοντας ότι διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και συνέβαλε στη διεθνή παρουσία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πολυετή παρουσία του στον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό, στο τιμόνι του οποίου βρέθηκε επί 21 χρόνια, συνδέοντας το όνομά του με την κατάκτηση τίτλων και σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις.

«Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Πληροφορήθηκα ότι έφυγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης.



Ένας άνθρωπος της θάλασσας, μέλος για 2 θητείες του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που ταξίδεψε την ελληνική ναυτιλία στις θάλασσες του κόσμου.

Κι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, που στα 21 χρόνια στο τιμόνι του Παναθηναϊκού… pic.twitter.com/ooascLsSnu — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) October 16, 2026

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Ναυτιλίας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, αποχαιρετώντας τον με τη φράση: «Καλό ταξίδι Καπετάνιε».

Περιφερειάρχης Κρήτης: Η Κρήτη αποχαιρετά τον «Καπετάνιο» με θλίψη και σεβασμό

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε μήνυμά του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, αναφέρει:

«Με θλίψη και σεβασμό, η Κρήτη αποχαιρετά τον Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη. Γεννημένος στην Επισκοπή Ρεθύμνου, την οποία υπηρέτησε και αγάπησε ολόψυχα σε όλη του τη ζωή, ο “Καπετάνιος” υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα που ανεξίτηλα σφράγισε την επιχειρηματική, ναυτιλιακή και αθλητική ιστορία της χώρας. Η πολυετής και ιστορική διαδρομή του στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς και το αθόρυβο αλλά ουσιαστικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο, αποτελούν παρακαταθήκη ήθους και ηγετικής προσφοράς. Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Αιώνια η μνήμη του».

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