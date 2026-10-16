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16.10.2026 16:09

Βούλα: Δίωξη σε βάρος γυμναστή για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων

16.10.2026 16:09
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credit: unsplash

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Ποινική δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ασκήθηκε σε βάρος καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο της Βούλας, μετά από καταγγελίες μαθητών για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός φέρεται να άγγιξε τον μηρό της κόρης της την ώρα του μαθήματος. Μετά την καταγγελία, ο καθηγητής συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο.

Στη συνέχεια, δύο ακόμη μαθητές προχώρησαν σε καταγγελίες σε βάρος του, αναφέροντας ότι, σε προγενέστερο χρόνο, ο ίδιος εκπαιδευτικός φέρεται να τους είχε αγγίξει στα γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια της γυμναστικής.

Από την πλευρά του, το σχολείο φέρεται να ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές ότι δεν είχε προηγούμενη γνώση των συγκεκριμένων περιστατικών. Σε βάρος του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες σχετικές καταγγελίες.

Ο εκπαιδευτικός αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όσα του αποδίδονται οφείλονται σε παρεξήγηση και απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να είχε οποιαδήποτε πονηρή πρόθεση απέναντι στους μαθητές.

Παράλληλα, έχει ήδη απομακρυνθεί από το σχολείο μετά τη γνωστοποίηση των καταγγελιών, ενώ το υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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