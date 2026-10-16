Συνελήφθη καθηγητής γυμναστικής σε Γυμνάσιο της Βούλας για σεξουαλική παρενόχληση

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Καθηγητής γυμναστικής, γεννημένος το 1968, συνελήφθη χθες στις 12:45 σε Γυμνάσιο της Βούλας, για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από καταγγελία μητέρας μαθήτριας,

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καθηγητής έπιασε τον μηρό της ανήλικης στις μεσημβρινές ώρες της 14ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια άσκησης.

Στην υπόθεση προστέθηκαν και άλλες καταθέσεις.

Δύο ανήλικοι μαθητές, αγόρια, κατέθεσαν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο καθηγητής τούς ακουμπούσε στα γεννητικά τους όργανα.

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