Κυψέλη: Ανοίγουν από το Σάββατο οι πληγείσες κατοικίες, ανακοίνωσε ο Δούκας – Οι έλεγχοι από τρεις μηχανικούς, το «κόκκινο» κτίριο και ο μετροπόντικας

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Από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ξεκινά η οριστική καταγραφή των ζημιών στις κατοικίες της Κυψέλης που έχουν πληγεί, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή κλιμακίου τριών μηχανικών.

Την ίδια ώρα, ένα κτίριο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «κόκκινο», ακόμη και μετά τον έλεγχο στατικής επάρκειας. Ο φάκελός του αναμένεται να διαβιβαστεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), προκειμένου να αξιολογηθεί αν συντρέχει λόγος απομάκρυνσης των ενοίκων.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη Γραμμή 4 του μετρό, ο Δήμαρχος Αθηναίων ξεκαθάρισε ότι η επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα δεν βρίσκεται στον άμεσο ορίζοντα.

Ανοίγουν οι κατοικίες, ξεκινά η οριστική καταγραφή των ζημιών

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, εκπρόσωποι της «Ελληνικό Μετρό», της αναδόχου κοινοπραξίας και των κατοίκων. Όπως εξήγησε ο Χάρης Δούκας, βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πλήρης αποτύπωση των ζημιών, καθώς η κατάσταση έχει μεταβληθεί από την πρώτη καταγραφή και έχουν εμφανιστεί νέες ρηγματώσεις.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Βάλαμε τρία βασικά για εμάς ζητήματα. Το πρώτο είναι η οριστική καταγραφή των ζημιών, διότι έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή, από εκεί και πέρα όμως έχει εξελιχθεί το φαινόμενο. Υπάρχουν επιπλέον ρηγματώσεις και οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ αφορούσαν μήνες πολύ πριν. Άρα ζητήσαμε άμεσα να υπάρξει ένας μηχανικός από την εταιρεία, ένας πραγματογνώμονας του ΤΕΕ και ο εκπρόσωπος των κατοίκων —τρεις μηχανικοί— και άμεσα να ανοίξουν τα σπίτια, να γίνει οριστική καταγραφή των ζημιών. Αυτό και συμφωνήθηκε. Τρία καθαρά βήματα: το πρώτο ξεκινάει αύριο».

Η αυτοψία θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αποτίμηση της έκτασης του προβλήματος. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα πρέπει να εκπονηθεί ξεχωριστή μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτίριο, η οποία θα συνοδεύεται από συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Στο ΤΕΕ η απόφαση για το «κόκκινο» κτίριο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τους διαδοχικούς ελέγχους, ένα κτίριο εξακολουθεί να εμφανίζει προβλήματα που οδηγούν στον χαρακτηρισμό του ως «κόκκινου». Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί για όλα τα ακίνητα, ενώ για το συγκεκριμένο κτίριο εξετάζεται πλέον και το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των κατοίκων.

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε:

«Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι αναλύσεις για το αν τελικά υπάρχουν κτίρια τα οποία, ακόμα και μετά τον τρίτο έλεγχο, είναι “κόκκινα”. Μας ενημέρωσαν σήμερα ότι υπάρχει ένα κτίριο, το οποίο παραμένει κόκκινο, με ό,τι αυτό σημαίνει, μετά και τον έλεγχο της στατικής επάρκειας. Θέσαμε όλα τα θέματα ασφάλειας.

Βάλαμε ακόμα και το ζήτημα της απομάκρυνσης των κατοίκων, όπου αυτό χρειαστεί. Μας ενημέρωσαν ότι για το συγκεκριμένο αυτό κτίριο η συγκεκριμένη μελέτη θα πάει στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να αποφανθεί το ΤΕΕ αν χρειάζεται να υπάρξει απομάκρυνση ή όχι. Άρα καταλαβαίνετε, τα θέματα είναι σύνθετα, γι’ αυτό και επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί το ζήτημα των οριστικών βλαβών, για να είμαστε και εμείς σε θέση να γνωρίζουμε ποιο είναι το βάθος του προβλήματος. Μελέτες και χρονοδιάγραμμα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο».

Η απόφαση για το ενδεχόμενο εκκένωσης θα ληφθεί μετά την αξιολόγηση της σχετικής μελέτης από το ΤΕΕ. Μέχρι τότε, ζητούμενο παραμένει η ολοκλήρωση της καταγραφής των βλαβών, ώστε να αποσαφηνιστούν τόσο η έκταση όσο και η σοβαρότητα των προβλημάτων.

Χωρίς άμεση επανεκκίνηση ο μετροπόντικας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η πορεία των εργασιών για τη Γραμμή 4 του μετρό, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να δέχεται ερώτηση για το αν εξετάστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία επανέναρξης της λειτουργίας του μετροπόντικα.

Η απάντησή του δεν άφησε περιθώρια για αισιοδοξία ως προς την άμεση επανεκκίνηση των εργασιών.

«Είμαστε πολύ μακριά από αυτό».

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