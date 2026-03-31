Θρίλερ με τον θάνατο της 59χρονης στον Εύοσμο: Την βρήκαν νεκρή, ημίγυμνη, ξαπλωμένη στον καναπέ

Το λουρί της τσάντας της περασμένο δύο φορές από τον λαιμό είχε η 59χρονη, που βρέθηκε χθες νεκρή στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Το λουρί της τσάντας συμπίεσε τον τράχηλο της, προκαλώντας ασφυκτικό θάνατο.

Ήταν σκεπασμένη με κουβέρτα

Φίλη της που την αναζητούσε ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί μπαίνοντας στο διαμέρισμα την εντόπισαν νεκρή, ημίγυμνη, ξαπλωμένη στον καναπέ και σκεπασμένη με κουβέρτα.

Ο θάνατος της εκτιμάται ότι επήλθε περίπου 12 ώρες πριν την ανακάλυψη της σορού της. Πηγές κοντά στις έρευνες δήλωσαν ότι δεν προέκυψαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης, ούτε ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι.

Λείπουν προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι

Στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας προσδοκούν να πάρουν απαντήσεις και από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι. Η τηλεφωνική συσκευή εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει την μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα. Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι, για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.

