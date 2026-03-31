search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 17:52
search
MENU CLOSE
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τρόμος για 38χρονη στην Κόρινθο: Ο πρώην και η νυν του έστησαν ενέδρα και της έριξαν νέφτι  

Στιγμές τρόμου έζησε 38χρονη στην Κόρινθο, που έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι της ο πρώην σύντροφος της και η νυν φίλη του. 

Ο 40χρονος μαζί με την 35χρονη φίλη του κρύφτηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μόλις την είδαν να μπαίνει την ψέκασαν με σπρέι πιπεριού και έχυσαν νέφτι στο πρόσωπο της.

Είπε ότι ήθελε να την εκδικηθεί

Στη συνέχεια την άρχισαν να της ρίχνουν γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ ο 40χρονος την έπιασε από τα μαλλιά και χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα του ασανσέρ.

Γείτονες βρήκαν αργότερα ημιλιπόθυμο το θύμα στο πάτωμα και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία

Σε βάρος του 40χρονου και της συντρόφου του σχηματίστηκε δικογραφία για Πρόκληση Βαριάς Σωματικής Βλάβης. Ο 40χρονος υποστήριξε ότι ήθελε να εκδικηθεί την πρώην του, επειδή η σχέση τους ήταν ταραχώδης.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΛΧΑΣ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3