Θρίλερ χωρίς λύση… στου Ζωγράφου: Δεν κατάφερε να προσδιορίσει τα αίτια θανάτου η ιατροδικαστική 

Δεν κατάφερε να προσδιορίσει τα αίτια του θανάτου η ιατροδικαστική στην 91χρονη και την 56χρονη που βρέθηκαν νεκρές σε δωμάτιο του σπιτιού τους στου Ζωγράφου.

Η αποσύνθεση ήταν τόσο προχωρημένη, που ο ιατροδικαστής δεν κατάφερε να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα.

Ο χρόνος θανάτου τοποθετείται τουλάχιστον πριν από δύο μήνες. Στις σορούς των δύο γυναικών δεν βρέθηκαν εμφανείς κακώσεις, ούτε όμως κάποιο σαφές παθολογικό εύρημα. Ελήφθησαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά είναι αμφίβολο ότι θα δώσουν σαφείς απαντήσεις για το πώς επήλθε ο θάνατος τους.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη ο 54χρονος γιος της 91χρονης και αδελφός της 56χρονης για ανθρωποκτονία κατά συρροή.

Τι υποστηρίζει ο 54χρονος

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «η αδελφή μου είχε καρκίνο και πέθανε πριν από 3 μήνες, μετά από 2 ημέρες πέθανε και η μητέρα μου γιατί είχε πολλά προβλήματα και μόνο η αδελφή μου ήξερε πως να τη φροντίζει. Δεν τις σκότωσα, πέθαναν. Εγω απλά τις έβαλα στο δωμάτιο μαζί και δε το έλεγα για να μη το μάθουν οι γείτονες και να μη χάσω το σπίτι».

Οι αρχές, με βάση αυτές τις δηλώσεις του συλληφθέντος, εξετάζουν το ενδεχόμενο το κίνητρό του να ήταν οικονομικό, δηλαδή, να τοποθέτησε τα δύο πτώματα σε ένα υπνοδωμάτιο και να το σφράγισε με στόκο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει συντάξεις και επιδόματα. Εξ ου και η άρνησή του να δηλώσει στις αρχές το θάνατο της μητέρας και της αδελφής του, αλλά και τα ψέματα που έλεγε στους περίοικους σχετικά με την απουσία τους. Ωστόσο, τα παραπάνω, λένε αστυνομικές πηγές, δεν επιβεβαιώνουν σε καμία περίπτωση ότι ο 54χρονος σκότωσε τη μητέρα και την αδελφή του.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ή σημάδια πάλης, που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν βίαιο θάνατο, ενώ οι διωκτικές αρχές τονίζουν ότι δεν έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν για τον 54χρονο, ούτε καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Διαβάστε επίσης

