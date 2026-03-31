Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε οδηγός λεωφορείου που ξυλοκόπησε άλλον οδηγό

Ο οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη που επιτέθηκε σε άλλον οδηγό, απολύθηκε, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ.

Ο οδηγός ήταν «πρωταγωνιστής» σε επεισόδιο με άλλον οδηγό, στον οποίο επιτέθηκε σωματικά και λεκτικά, ρίχνοντάς τον στο έδαφος με δύναμη, μέσα στο κέντρο της πόλης μάλιστα.

Το θύμα της επίθεσης, είχε παρκάρει παρανόμως σε λεωφορειολωρίδα, κάτι που εκνεύρισε τον οδηγό, ο οποίος έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να χάσει κάθε δίκιο. Κατέβηκε από το λεωφορείο, άρχισε να βρίζει, να τραβά και στο τέλος να πετάει στο έδαφος τον άλλον οδηγό, ο οποίος φαίνεται να είναι και ηλικιωμένος.

Τρίτο πρόσωπο απαθανάτισε το επεισόδιο και το ανέβασε στα σόσιαλ, με αποτέλεσμα να ακολουθηθούν πειθαρχικές διαδικασίες. Ετσι στον ΟΑΣΘ τον απομάκρυναν από τη θέση του και κατήγγειλαν τη συμπεριφορά του.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

«Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος οδηγού του, ο οποίος, όπως προέκυψε από video το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέβηκε από το λεωφορείο και συμμετείχε σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Το πειθαρχικό συμβούλιο, αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη την απολογία του οδηγού, έκρινε ότι η συμπεριφορά του εργαζομένου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΑΣΘ. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η επιβολή της οριστικής απομάκρυνσής του από την εργασία του.

Ο ΟΑΣΘ επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

-Η βία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε διαπραγματεύσιμη

-Η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση του κύρους του Οργανισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες

-Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών».

