Βερβεσός «καρφώνει» Σεβαστίδη για τη δίκη των Τεμπών: Όποιος κωφεύει στην αποφλοίωση του Κράτους Δικαίου, εκτίθεται ανεπανόρθωτα

Τις χθεσινές δηλώσεις του Πρόεδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη σχολίασε με μακροσκελή ανάρτησή του ο Δημήτρης Βερβεσός.

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ ασκεί δριμεία κριτική στον Πρόεδρο της ΕνΔΕ τον οποίο κατηγορεί ότι σιώπησε σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο αλλά και ότι δεν παρενέβη επί της ουσίας για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη.

Ο Δημήτρης Βερβεσός σχολιάζει πως ο Χριστόφορος Σεβαστίδης επανεμφανίστηκε «με τηλεοπτικό διάγγελμα (!!!), ως ηγέτης μεγάλου Κράτους» ενώ τον κατηγορεί ότι «στράφηκε συλλήβδην και κατά συγγενών θυμάτων« αλλά και ότι χρησιμοποιεί «αντιδικηγορική ρητορική για να αλιεύσει ψήφους».

«Θα ήθελα όμως, να σταθώ ιδιαίτερα στο απόσπασμα του «φιλ-ιππικού» του λόγου,όπου προέβη σε αναφορά για συμπεριφορές και στάσεις που εκκολάπτουν το «αυγό του φιδιού». Και διαπορώ (ρητορικώς) στην ίδια κατεύθυνση δεν κινούνται και οι θέσεις της Ένωσης για νομοθέτηση της αναγκαστικής αφαίρεσης δικογραφιών από πληρεξούσιους δικηγόρους, κατά την εκτίμηση του δικάζοντος Δικαστηρίου (και ουχί άλλης συνθέσεως) ακόμα και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, παρά την αντίθετη βούληση των εντολέων τους και τις προβλέψεις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων;;;» αναφέρει ακόμη ο Δημήτρης Βερβεσός.

«Όσο κάποιοι κωφεύουν στα πραγματικά προβλήματα και κακώς κείμενα της ελληνικής Δικαιοσύνης και στην αποφλοίωση του Κράτους Δικαίου, τόσο θα εκτίθενται ανεπανόρθωτα στην συνείδηση κάθε υγιώς σκεπτόμενου λειτουργού και συλλειτουργού της Δικαιοσύνης αλλά και κάθε πολίτη» γράφει ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ για να καταλήξει με μία ακόμη αιχμή:

«Αναμένουμε τον Πρόεδρο της ΕνΔΕ την Τέταρτη στη Λάρισα, επι του «πεδίου», και όχι κρυπτόμενο, με την ασφάλεια της εκ του μακρόθεν και, εκ του ασφαλούς καταγγελτικής κατά πάντων ρητορικής».

Όλη η ανάρτηση Βερβεσού

«Μέρες τώρα περιμέναμε να πληροφορηθούμε τη θέση της ΕνΔΕ για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά σχετικά με την ερήμην εκδίκαση υπόθεσης, όπου η πληρεξούσια δικηγόρος αδυνατούσε να παραστεί λόγω πρόωρου τοκετού.

Μάταια αναμέναμε να μάθουμε επίσης ποια είναι η στάση της ΕνΔΕ για τις συνθήκες διεξαγωγής της Δίκης των Τεμπων στη Λάρισα, μάρτυρας των οποίων έγινε το πανελλήνιο και μάλιστα όταν για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, που επι διετία κατασκευάζονταν(!), ξοδεύτηκαν από το υστέρημα του λαού εκατομμύρια ευρώ.

Και αίφνης, ο Πρόεδρος της ΕνΔΕ με τηλεοπτικό διάγγελμα (!!!), ως ηγέτης μεγάλου Κράτους (μετά την καθοριστική για τα δρώμενα στην Ελληνική Δικαιoσύνη …συνάντησή του με τον πρεσβευτή της Βενεζουέλας στα γραφεία της Ενώσεως και τη σχετική συμβολή του στα δρώμενά της ) επανεμφανίστηκε στο γνώριμο πια προεκλογικό μοτίβο λίγες μέρες πριν τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ της ΕνΔΕ.

Ο τ(α)οξικός λόγος του δεν αρκέστηκε στην βολική για αυτόν επίθεση κατά γνωστής Προέδρου κοινοβουλευτικού κόμματος αλλά στράφηκε συλλήβδην και κατά συγγενών θυμάτων (πέραν της τέως Προέδρου του Συλλόγου τους) κατηγορώντας τους για λεκτικό προπηλακισμό των δικαστών της Έδρας.

Και βέβαια, δεν έλλειψε και η αντιδικηγορική ρητορική του για να αλιεύσει ψήφους στις επερχόμενες εκλογές της Ένωσης, την ίδια στιγμή που κατηγορεί άλλους για εκμετάλλευση/ εργαλειοποίηση του πόνου των συγγενών. Όμοιος ομοιω αεί πελάζει…

Θα ήθελα όμως, να σταθώ ιδιαίτερα στο απόσπασμα του «φιλ-ιππικού» του λόγου, όπου προέβη σε αναφορά για συμπεριφορές και στάσεις που εκκολάπτουν το «αυγό του φιδιού». Και διαπορώ (ρητορικώς) στην ίδια κατεύθυνση δεν κινούνται και οι θέσεις της Ένωσης για νομοθέτηση της αναγκαστικής αφαίρεσης δικογραφιών από πληρεξούσιους δικηγόρους, κατά την εκτίμηση του δικάζοντος Δικαστηρίου (και ουχί άλλης συνθέσεως) ακόμα και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, παρά την αντίθετη βούληση των εντολέων τους και τις προβλέψεις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων;;;

Διερωτώμαι, εάν, εν τελει, έχει νόημα η όποια προσπάθεια διαλόγου γιατί δυστυχώς απευθυνόμεθα «εις ώτα μη ακουόντων» και συντεχνιακές λογικές.

Όσο κάποιοι κωφεύουν στα πραγματικά προβλήματα και κακώς κείμενα της ελληνικής Δικαιοσύνης και στην αποφλοίωση του Κράτους Δικαίου, τόσο θα εκτίθενται ανεπανόρθωτα στην συνείδηση κάθε υγιώς σκεπτόμενου λειτουργού και συλλειτουργού της Δικαιοσύνης αλλά και κάθε πολίτη.

Να συνεχίσουμε να στεκόμαστε αλληλέγγυοι στη -σιωπηλή- πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστικών λειτουργών που ασκούν το λειτούργημά τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης,ανεξαρτησίας ,αμεροληψίας και επιστημοσύνης.

Να τους καλεσουμε να απομονώσουν τέτοιες ρητορικές όπως κι εμείς οφείλουμε να κάνουμε σε όποιες αντιδεοντολογικές συμπεριφορές δικηγόρων τυχόν εμφανίζονται.

Ο κοινός Κώδικας Δεοντολογίας είναι η αρμόζουσα θεσμική δημοκρατική απάντηση σε όποιες αντιδεοντολογικές συμπεριφορές ένθεν τε κακειθεν.

Αναμένουμε τον Πρόεδρο της ΕνΔΕ την Τέταρτη στη Λάρισα, επι του «πεδίου», και όχι κρυπτόμενο, με την ασφάλεια της εκ του μακρόθεν και, εκ του ασφαλούς καταγγελτικής κατά πάντων ρητορικής».

