Δίκη για τα Τέμπη: Κάλεσμα φορέων της Λάρισας για συγκέντρωση το πρωί της Τετάρτης έξω από το «Γαιόπολις»

Νέο κάλεσμα απευθύνουν φορείς της Λάρισας, σε πολίτες, προκειμένου να παρευρεθούν αύριο, Τετάρτη (1/4) στις 08:00, στο χώρο του Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (στο πρώην ΤΕΙ), όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ανακοίνωση

«3 χρόνια μετά από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό κάνουμε διαρκώς πράξη τον λόγο που δώσαμε πριν από τρία χρόνια στις οικογένειες των θυμάτων, στους επιζώντες αλλά και στους εαυτούς μας πως δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθεί το έγκλημα.

Το έγκλημα αυτό έχει ιστορία, ήταν ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ! Η σημερινή κυβέρνηση όπως και προηγούμενες υλοποιούν την πολιτική που αφήνει πίσω της εκατόμβες νεκρών και έχουν ήδη καταδικαστεί στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Είναι ένοχοι!

Τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Αυτό έδειξε η πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης: Οι εικόνες συνωστισμού, οι δικηγόροι χωρίς έδρανα, δεν ήταν ένα «οργανωτικό λάθος».

Αποκαλύπτεται ότι το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας, την ίδια ώρα που δαπανήθηκαν 1.200.000 ευρώ για 250 καρέκλες «στοιβαγμένες», με αποκλεισμένους το κοινό και τους δημοσιογράφους αλλά και τους συνηγόρους των οικογενειών, αλλά ακόμη τους συγγενείς , τους τραυματίες που βρίσκονταν να κάθονται ακόμη και στο εδώλιο των κατηγορουμένων ή να παραμένουν όρθιοι.

Τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Άλλωστε και πριν και μετά το κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στα Τέμπη, τα εγκλήματα είναι πολλά, και οι χώροι δουλειάς και οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία «απέραντη κοιλάδα των Τεμπών».

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και καλούμε τον λαό της πόλης μας , τα σωματεία και όλους τους μαζικούς φορείς της περιοχής που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξαν την τεράστια δύναμη του οργανωμένου αγώνα, να βρεθούμε ξανά μαζί απαιτώντας την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν και αποκαλύπτουν τον μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.

Να δώσουμε το παρών την Τετάρτη 1η Απρίλη στις 08:00πμ στο Γαιόπολις, στο πρώην ΤΕΙ! Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!»

Οι Φορείς

Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας

Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Λάρισας

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας

Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λάρισας

Σύνδεσμος Ιδιοκτήτων Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας

Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας

Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας

Φοιτητικοί Σύλλογοι Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Νοσηλευτικής, Εστιών, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Λογιστικής-Χρηματοοικονομικών & Διοίκησης Επιχειρήσεων».

