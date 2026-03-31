Κακοκαιρία «Erminio»: Το φαινόμενο που θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική – Έρχεται έντονο καιρικό 48ωρο, ποια θα είναι η χειρότερη μέρα

Η κακοκαιρία «Erminio» θα «χτυπήσει» από σήμερα το βράδυ τη χώρα μας, με σφοδρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Κόκκινη προειδοποίηση για την Αττική, στο χθεσινό έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

«Το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με τον ίδιο, την Τετάρτη από το μεσημέρι-απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«”Το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική…”

Καλημέρα!

Την Τετάρτη από το μεσημέρι-απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Αυτό αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, ενισχύοντας τη νεφοποίηση και την αστάθεια.

Με την επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο, τα φαινόμενα αποκτούν διάρκεια, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Χρειάζεται προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση επιμένει!».

«Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το επόμενο 48ωρο μεγάλο μέρος της χώρας»

Στα νεότερα δεδομένα για την κακοκαιρία «Erminio» αναφέρεται, σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά:

«Η κακοκαιρία Erminio εξελίσσεται, μέχρι στιγμής, ομαλά ως προς τη γενική της οργάνωση, επιβεβαιώνοντας σε γενικές γραμμές την εκτίμηση ότι το κυριότερο επεισόδιο θα εκδηλωθεί μέσα σε ένα σχετικά συμπυκνωμένο χρονικό παράθυρο. Ο κύριος όγκος του νερού αναμένεται να καταγραφεί στη διάρκεια περίπου 48 ωρών, από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη, όταν τα βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν πιο αποφασιστικά μεγάλο μέρος της χώρας με εκτεταμένες βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείψουν οι τοπικές εξάρσεις ή οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Σημαίνει όμως ότι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η κακοκαιρία ακολουθεί μια σχετικά αναμενόμενη εξέλιξη, με σαφή κορύφωση στο διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης, διάστημα κατά το οποίο θα πέσουν και τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής. Πρόκειται, συνεπώς, για το πιο κρίσιμο σκέλος της διαταραχής, εκεί όπου θα πρέπει να στραφεί η μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που παραδοσιακά είναι πιο ευάλωτες σε μεγάλα ύψη υετού και στην επιμονή των φαινομένων».

⚠️ ⚠️KAKOΚΑΙΡΙΑ ERMINIO – NEOTEΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

✅Η κακοκαιρία #Erminio εξελίσσεται, μέχρι στιγμής, ομαλά ως προς τη γενική της οργάνωση, επιβεβαιώνοντας σε γενικές γραμμές την εκτίμηση ότι το κυριότερο επεισόδιο θα εκδηλωθεί μέσα σε ένα σχετικά συμπυκνωμένο χρονικό παράθυρο. Ο… pic.twitter.com/wNQkISPxTV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 31, 2026

«Η κρισιμότερη μέρα της κακοκαιρίας η Τετάρτη»

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρεται το μέγιστο αναμενόμενο ύψος αθροιστικής βροχόπτωσης για το 24ωρο της Τετάρτης στην Αττική, «της πρώτης και κρισιμότερης ημέρας της κακοκαιρίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση Καλλιάνου:

«Πόσα χιλιοστά βροχής δίνουν τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα για την Τετάρτη στην Αττική;

Ποιο είναι το μέγιστο αναμενόμενο ύψος αθροιστικής βροχόπτωσης για το 24ωρο της Τετάρτης στην Αττική; Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά έναν πληθυσμό που προσεγγίζει τα 5.000.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα από τα κύρια παγκόσμια αριθμητικά μοντέλα, συγκλίνει η εκτίμηση ότι κατά της διάρκεια της Τετάρτης, της πρώτης και κρισιμότερης ημέρας της κακοκαιρίας, θα εκδηλωθούν κατά περιόδους ισχυρές καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν και χρονικά διαστήματα με πιο ήπιες, ποτιστικού τύπου βροχοπτώσεις, παρουσιάζοντας σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση, δηλαδή από ασθενείς έως μέτριες και κατά τόπους ισχυρές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυναμική των φαινομένων, καθώς δεν αποκλείονται ξαφνικές αυξήσεις της ραγδαιότητας λόγω της εκδήλωσης τοπικά έντονων καταιγίδων.

Μέγιστο ύψος βροχής (σε τοπικό επίπεδο) μέσα στο 24ωρο της Τετάρτης σε χιλιοστά (mm) ή αλλιώς σε τόνους ανα στρέμμα:

ECMWF IFS HRES [12Z] : 80 mm

GFS [12Z] : 60 mm

ICON-EU [12Z] : 60 mm

Europe Swiss HD 4×4 [12Z] : 125 mm

Swiss-MRF [06Ζ] : 60 mm

GFS 0.125 [12Ζ] : 70 mm

UKMO [12Z] : 60 mm

ICON [12Z] : 60 mm

GEM [12Z] : 90 mm

ACCESS-G [12Ζ] : 90 mm

JMA [12Ζ] : 80 mm

ARPEGE [12Ζ] : 150 mm

ECMWF AIFS [12Ζ] : 60 mm

Προσοχή:

Οι τιμές του υετού που προκύπτουν από τα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα αποτελούν προγνωστικές εκτιμήσεις και μόνο. Βασίζονται δηλαδή σε συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες και σε παραμετροποιήσεις, οι οποίες, λόγω της πολυπλοκότητας της ατμόσφαιρας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν με απόλυτη ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μιλούσαμε για πρόγνωση αλλά για βεβαιότητα.

Ωστόσο, τα προγνωστικά μοντέλα παρέχουν μια αξιόπιστη πρώτη εικόνα της αναμενόμενης εξέλιξης των φαινομένων. Εάν, για λόγους ενδεικτικής προσέγγισης και μόνο, επιχειρήσει κανείς να υπολογίσει έναν μέσο όρο των μέγιστων εκτιμήσεων υετού για το 24ωρο της Τετάρτης, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές από τα βασικότερα παγκόσμια μοντέλα, μπορεί να δει ότι βρίσκεται περίπου στην τιμή των 80 mm.

Πρέπει, ωστόσο, να τονίζω ότι μια τέτοια διαδικασία δεν αποτελεί επιστημονικά ορθό τρόπο πρόγνωσης για την συνολική βροχόπτωση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να δοθεί σε εσάς μια πρώτη, απλοποιημένη εκτίμηση. Στην πράξη, τα πραγματικά ύψη βροχής ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, είτε προς χαμηλότερες είτε προς υψηλότερες τιμές, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις των μοντέλων. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως ενδεικτική κατεύθυνση και όχι ως τελική αποτύπωση των πραγματικών τιμών.

Θυμίζω ότι στην καταστροφική καταιγίδα της Αττικής της 21ης Ιανουαρίου 2026, που κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και που κατέβηκαν οι βράχοι από το βουνό στις δρόμους, καταγράφηκαν ακόμη υψηλότερα ημερήσια ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, στον σταθμό του Παπάγου σημειώθηκαν 174 mm, ενώ πάνω από 140 mm καταγράφηκαν σε Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά, Ηλιούπολη και Νομισματοκοπείο».

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την ΕΜΥ

«Καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση)».

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών και χιονοπτώσεων, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

* Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

* Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

* Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

* Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

* Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

* Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

* Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-2026 και την Πέμπτη 02-04-2026 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την Τετάρτη, στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου 2026. Θέμα της συνεδρίασης, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στην Αττική από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

στ. Θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα πολύ θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και στα Δωδεκάνησα 10 μποφόρ.

