search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 10:58

Ιωάννινα: Μαθητές κατανάλωσαν προϊόντα κάνναβης σε σχολική εκδρομή, στο νοσοκομείο ο ένας – Τρεις συλλήψεις

31.03.2026 10:58
Ιδιαίτερα επεισοδιακή ήταν η εκδρομή σχολείου της Θεσσαλονίκης στα Γιάννενα όπου μαθητές επισκέφτηκαν κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης και κατανάλωσαν διάφορα είδη που προμηθεύτηκαν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο ένας από αυτούς να καταλήξει στο νοσοκομείο με συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας ενώ ένας δεύτερος μαθητής έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε να περιπλανιέται στην πόλη.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο του καταστήματος, την καθηγήτρια-αρχηγό της αποστολής και τη μητέρα του ανήλικου που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, με τις κατηγορίες της έκθεσης και παραβάσεις περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή όταν το ΕΚΑΒ κλήθηκε να μεταφέρει στο νοσοκομείο έναν ανήλικο με συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας. Όπως προέκυψε ο ανήλικος ήταν μαθητής από τη Θεσσαλονίκη και συμμετείχε σε σχολική εκδρομή στην πόλη. Μια παρέα μαθητών επισκέφτηκε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης και προμηθεύτηκαν διάφορα είδη, τα οποία κατανάλωσαν. Σύντομα ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ ένας άλλος μαθητής αποχώρησε από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση καθώς είχε χάσει τον προσανατολισμό του.

Η αστυνομία που ενημερώθηκε τον εντόπισε, ενώ επιπλέον συνέλαβε τον υπάλληλο του καταστήματος, την καθηγήτρια-αρχηγό της σχολικής εκδρομής και τη μητέρα του ανηλίκου που νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

«Από το πρωί σήμερα που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, ζητήσαμε πλήρη ενημέρωση και πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης», δήλωσε στη Voria o Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ADVERTORIAL

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΛΧΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

ADVERTORIAL

COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

1 / 3