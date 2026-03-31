Ιωάννινα: Μαθητές κατανάλωσαν προϊόντα κάνναβης σε σχολική εκδρομή, στο νοσοκομείο ο ένας – Τρεις συλλήψεις

Ιδιαίτερα επεισοδιακή ήταν η εκδρομή σχολείου της Θεσσαλονίκης στα Γιάννενα όπου μαθητές επισκέφτηκαν κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης και κατανάλωσαν διάφορα είδη που προμηθεύτηκαν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο ένας από αυτούς να καταλήξει στο νοσοκομείο με συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας ενώ ένας δεύτερος μαθητής έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε να περιπλανιέται στην πόλη.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο του καταστήματος, την καθηγήτρια-αρχηγό της αποστολής και τη μητέρα του ανήλικου που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, με τις κατηγορίες της έκθεσης και παραβάσεις περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή όταν το ΕΚΑΒ κλήθηκε να μεταφέρει στο νοσοκομείο έναν ανήλικο με συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας. Όπως προέκυψε ο ανήλικος ήταν μαθητής από τη Θεσσαλονίκη και συμμετείχε σε σχολική εκδρομή στην πόλη. Μια παρέα μαθητών επισκέφτηκε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης και προμηθεύτηκαν διάφορα είδη, τα οποία κατανάλωσαν. Σύντομα ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ ένας άλλος μαθητής αποχώρησε από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση καθώς είχε χάσει τον προσανατολισμό του.

Η αστυνομία που ενημερώθηκε τον εντόπισε, ενώ επιπλέον συνέλαβε τον υπάλληλο του καταστήματος, την καθηγήτρια-αρχηγό της σχολικής εκδρομής και τη μητέρα του ανηλίκου που νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

«Από το πρωί σήμερα που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, ζητήσαμε πλήρη ενημέρωση και πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης», δήλωσε στη Voria o Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 4χρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο του στον δρόμο – Χειροπέδες στους γονείς

Κορωπί: Ξυλοδαρμός δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εντοπίστηκε μαχαίρι 16 εκατοστών

Δίκη για τα Τέμπη: Γκρεμίζουν τοίχους για να λυθεί το πρόβλημα χωρητικότητας της αίθουσας



