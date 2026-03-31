Κορωπί: Ξυλοδαρμός δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εντοπίστηκε μαχαίρι 16 εκατοστών

Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες χρειάστηκε να μεταφερθούν δύο νεαροί ύστερα από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ατόμων στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής το περιστατικό έγινε την ίδια μέρα.

Η επίθεση σε βάρος των νεαρών ηλικίας 19 και 18 ετών φέρεται να έγινε από 20 άτομα.

Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι 16 εκατοστών.

