Φυλακές Τρικάλων: Απεργία πείνας από δεκάδες κρατούμενους – Καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες και απορρίψεις αναστολών

Συνεχίζεται η ένταση στις φυλακές Τρικάλων με 21 κρατούμενους να βρίσκονται σε απεργία πείνας και άλλους 15 να απέχουν από το συσσίτιο.

Όλα ξεκίνησαν από την περασμένη Τρίτη (24/3) με κρατούμενο του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων, ο οποίος βρίσκεται στη Δ1 πτέρυγα, μετά από την εκ νέου απόρριψη του αιτήματός του για υφ’ όρον απόλυση.

Σε συμπαράστασή του προχώρησαν σε απεργία πείνας και συγκρατούμενοί του, ενώ την Παρασκευή (27/3) κλιμακώθηκε περαιτέρω η ένταση στην πτέρυγα Δ2, όπου ολόκληρος όροφος αρνήθηκε να εισέλθει στους θαλάμους και δεν παρέλαβε φαγητό, διαμαρτυρόμενος για τη μη αποκατάσταση των καρτοτηλεφώνων εδώ και περίπου τρεις μήνες, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τους αρμόδιους.

Οι φυλακές Τρικάλων έχουν δυναμικότητα 600 κρατουμένων αλλά έχουν ξεπεράσει τους 750, με αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα.

Καταγγελίες για «απάνθρωπες συνθήκες»

Συγγενείς κρατουμένων των Φυλακών Τρικάλων, μιλώντας στο trikalavoice.gr, κάνουν λόγο για «απάνθρωπες συνθήκες».

«Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις ελληνικές φυλακές δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα διοίκησης — αποτελεί κατάφωρη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου. ​Ο υπερπληθυσμός έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ως άμεσο αποτέλεσμα της ακραίας αυστηροποίησης των ποινών, της καταχρηστικής εφαρμογής της προφυλάκισης και της απαράδεκτης στάσης των αρμόδιων συμβουλίων που εξετάζουν αιτήματα αναστολών. Τα συμβούλια αυτά απορρίπτουν αιτήματα με γενικόλογες και προσχηματικές αιτιολογίες, επικαλούμενα υποθετικά και αυθαίρετα σενάρια περί “μελλοντικής επικινδυνότητας”, χωρίς ουσιαστικά στοιχεία. ​Η πρακτική αυτή δεν συνιστά απονομή δικαιοσύνης, αλλά μηχανισμό τιμωρητικής καταστολής που καταπατά βασικές αρχές δικαίου και ενισχύει την αυθαιρεσία. Οι συνέπειες είναι τραγικές και πλέον ορατές σε κάθε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας: κρατούμενοι στοιβάζονται σε χώρους που δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές, αναγκάζονται να κοιμούνται στο πάτωμα, στερούνται επαρκούς σίτισης και ζουν σε συνθήκες που προσβάλλουν κάθε έννοια υγιεινής και ανθρώπινης διαβίωσης. Η κατάσταση έχει ήδη ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής», προσθέτουν.

Οι κρατούμενοι απαιτούν:

Αναθεώρηση της πρακτικής στις απορρίψεις αναστολών

Περιορισμό της κατάχρησης της προφυλάκισης

​Άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών

​Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους κρατούμενους

Διαβάστε επίσης:

Παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γαύδο οι μαθητές από τα σχολεία της Βούλας – Επιστρατεύεται πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού για την επιστροφή τους (video)

Αγρίνιο: Αναζητούνται κι άλλα άτομα για την επίθεση με σουγιά στον 16χρονο – Ο καθοριστικός ρόλος της αδελφής του θύματος

Νύχτα εμπρησμών στην Αθήνα: Πυρπόλησαν ΑΤΜ σε Πατήσια και Ζωγράφου και όχημα στην Κυψέλη