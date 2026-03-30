search
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2026 09:38

Φυλακές Τρικάλων: Απεργία πείνας από δεκάδες κρατούμενους – Καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες και απορρίψεις αναστολών

filakes_trikalon

Συνεχίζεται η ένταση στις φυλακές Τρικάλων με 21 κρατούμενους να βρίσκονται σε απεργία πείνας και άλλους 15 να απέχουν από το συσσίτιο.

Όλα ξεκίνησαν από την περασμένη Τρίτη (24/3) με κρατούμενο του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων, ο οποίος βρίσκεται στη Δ1 πτέρυγα, μετά από την εκ νέου απόρριψη του αιτήματός του για υφ’ όρον απόλυση.

Σε συμπαράστασή του προχώρησαν σε απεργία πείνας και συγκρατούμενοί του, ενώ την Παρασκευή (27/3) κλιμακώθηκε περαιτέρω η ένταση στην πτέρυγα Δ2, όπου ολόκληρος όροφος αρνήθηκε να εισέλθει στους θαλάμους και δεν παρέλαβε φαγητό, διαμαρτυρόμενος για τη μη αποκατάσταση των καρτοτηλεφώνων εδώ και περίπου τρεις μήνες, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τους αρμόδιους.

Οι φυλακές Τρικάλων έχουν δυναμικότητα 600 κρατουμένων αλλά έχουν ξεπεράσει τους 750, με αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα.

Καταγγελίες για «απάνθρωπες συνθήκες»

Συγγενείς κρατουμένων των Φυλακών Τρικάλων, μιλώντας στο trikalavoice.gr, κάνουν λόγο για «απάνθρωπες συνθήκες».

«Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις ελληνικές φυλακές δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα διοίκησης — αποτελεί κατάφωρη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου. ​Ο υπερπληθυσμός έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ως άμεσο αποτέλεσμα της ακραίας αυστηροποίησης των ποινών, της καταχρηστικής εφαρμογής της προφυλάκισης και της απαράδεκτης στάσης των αρμόδιων συμβουλίων που εξετάζουν αιτήματα αναστολών. Τα συμβούλια αυτά απορρίπτουν αιτήματα με γενικόλογες και προσχηματικές αιτιολογίες, επικαλούμενα υποθετικά και αυθαίρετα σενάρια περί “μελλοντικής επικινδυνότητας”, χωρίς ουσιαστικά στοιχεία. ​Η πρακτική αυτή δεν συνιστά απονομή δικαιοσύνης, αλλά μηχανισμό τιμωρητικής καταστολής που καταπατά βασικές αρχές δικαίου και ενισχύει την αυθαιρεσία. Οι συνέπειες είναι τραγικές και πλέον ορατές σε κάθε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας: κρατούμενοι στοιβάζονται σε χώρους που δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές, αναγκάζονται να κοιμούνται στο πάτωμα, στερούνται επαρκούς σίτισης και ζουν σε συνθήκες που προσβάλλουν κάθε έννοια υγιεινής και ανθρώπινης διαβίωσης. Η κατάσταση έχει ήδη ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής», προσθέτουν.

Οι κρατούμενοι απαιτούν:

  • Αναθεώρηση της πρακτικής στις απορρίψεις αναστολών
  • Περιορισμό της κατάχρησης της προφυλάκισης
  • ​Άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών
  • ​Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους κρατούμενους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
image-7
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes ανανεώνει την A-Class για να ανταγωνιστεί τα Audi A2 και BMW Series 1

Psiloritis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για τρία άτομα στον Ψηλορείτη, εγκλωβίστηκαν σε όχημα λόγω πάγου

mtv_new
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Κρίση για τα ριάλιτι και τα προγράμματα χωρίς σενάριο

akinita-attiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "Μεγάλη Διόρθωση" της Ελληνικής Κτηματαγοράς το 2026

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

CrediaBank: Στα 0,80 ευρώ η τιμή διάθεση των μετοχών για την ΑΜΚ – Δεν συμμετέχει το Υπερταμείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias_manesis_ntolka
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

doukas laliwtis skandalidis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

karanikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Καρανίκας εξανέστη με το όχι του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη ΝΔ – Πολύ φίλος του… Άδωνι τελικά ο Νίκος

donald_trump_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ εξετάζει επιχείρηση για να πάρει το ιρανικό ουράνιο - Ο IDF βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

