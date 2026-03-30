ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:39
Αγρίνιο: Αναζητούνται κι άλλα άτομα για την επίθεση με σουγιά στον 16χρονο – Ο καθοριστικός ρόλος της αδελφής του θύματος

PERIPOLIKO109_SEP

Δεν εμπνέει ευτυχώς ανησυχία η κατάσταση του 16χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγρινίου, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με σουγιά, το βράδυ του Σαββάτου (28/03) στο κέντρο της πόλης.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί τρία άτομα, με την δικογραφία σε βάρος τους να αφορά πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ σημειώνεται ότι συνελήφθησαν και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τρεις 17χρονους.

Ο ένας εκ των τριών, φέρεται να είναι αυτός που χτύπησε με σουγιά τον 16χρονο μαθητή, που αιμόφυρτος σύρθηκε μέχρι τα σκαλιά του κτιρίου τράπεζας.

Παρούσα στο συμβάν φέρεται να ήταν η αδελφή του θύματος, η οποία μετά το αρχικό σοκ, βοήθησε τις Αρχές στις έρευνες.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι 2-3 εμπλεκόμενοι που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

google_news_icon

image-7
Psiloritis_shutterstock
mtv_new
akinita-attiki
CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
plakias_manesis_ntolka
iisous-nazaret-new
doukas laliwtis skandalidis tsipras
karanikas
donald_trump_new_789
image-7
Psiloritis_shutterstock
mtv_new
