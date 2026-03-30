Αγρίνιο: Αναζητούνται κι άλλα άτομα για την επίθεση με σουγιά στον 16χρονο – Ο καθοριστικός ρόλος της αδελφής του θύματος

Δεν εμπνέει ευτυχώς ανησυχία η κατάσταση του 16χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγρινίου, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με σουγιά, το βράδυ του Σαββάτου (28/03) στο κέντρο της πόλης.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί τρία άτομα, με την δικογραφία σε βάρος τους να αφορά πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ σημειώνεται ότι συνελήφθησαν και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τρεις 17χρονους.

Ο ένας εκ των τριών, φέρεται να είναι αυτός που χτύπησε με σουγιά τον 16χρονο μαθητή, που αιμόφυρτος σύρθηκε μέχρι τα σκαλιά του κτιρίου τράπεζας.

Παρούσα στο συμβάν φέρεται να ήταν η αδελφή του θύματος, η οποία μετά το αρχικό σοκ, βοήθησε τις Αρχές στις έρευνες.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι 2-3 εμπλεκόμενοι που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης:

Δυτική Αττική: Κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων σε τέσσερις περιοχές μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Κοριτσάκι 4 ετών περιφερόταν μόνο του στο Μαρούσι – Συνελήφθη η μητέρα του

Εύβοια: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου αναβάτη Enduro

