Αγρίνιο: Tαυτοποιήθηκαν οι τρεις ανήλικοι για την αιματηρή επίθεση σε 16χρονο

Στην ταυτοποίηση των τριών ανηλίκων, που επιτέθηκαν σε βάρος 16χρονου, το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο του Αγρινίου, προχώρησαν οι Αρχές.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων, ηλικίας 16 και 17 ετών, σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές από το παρελθόν, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

Ο ανήλικος σήμερα Κυριακή 29.03.26 αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, στην οδό Σταΐκου και Κύπρου, κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας, όπου ο 16χρονος δέχθηκε την επίθεση.

Ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα με κλοτσιές και μπουνιές, ενώ ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα φέρεται να τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι ή σουγιά, στον γλουτό.

