Σφοδρή κακοκαιρία από την Τρίτη σε 7 περιοχές – Τι «βλέπουν» 3 μετεωρολόγοι (Video)

Για ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τουλάχιστον επτά περιοχές της χώρας προειδοποιούν μετεωρολόγοι, κάνοντας λόγο για μεγάλες ποσότητες βροχής.

ΟΘοδωρής Κολυδάς κρούει καμπανάκι για έντονη κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από την Τετάρτη, καλώντας σε αυξημένη εγρήγορση.

«Παρότι η τελική εικόνα δεν έχει ακόμη οριστικά κλειδώσει, τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση και προετοιμασία. Γι’ αυτό και, χωρίς δραματοποίηση αλλά με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για το χειρότερο δυνατό σενάριο», επισημαίνει.

🎯ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ Η ΒΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

✅ Η Μεσόγειος δείχνει ολοένα συχνότερα το πιο ακραίο της πρόσωπο, με βαθιά βαρομετρικά χαμηλά, καταστροφικές βροχές και μεγάλες ανθρώπινες απώλειες.

✅ Το νέο σύστημα της εβδομάδας απαιτεί προσοχή και ψυχραιμία. Με αφορμή… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026

«Καμπανάκι» Καντερέ για πλημμυρικά φαινόμενα

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές προειδοποιεί για εκτεταμένα φαινόμενα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επισημαίνει στο «Πρώτο Θέμα» ότι ένα βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, προειδοποιώντας ακόμη και για πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως τονίζει, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η Αττική όσο και η Θεσσαλονίκη θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα πρέπει να εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού την Τρίτη, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη να τεθεί σε ετοιμότητα και η Πολιτική Προστασία.

Όπως λέει, το κύμα κακοκαιρίας δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, ωστόσο θα είναι έντονο, με το άστατο σκηνικό να συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες και σταδιακή βελτίωση από τη Μεγάλη Δευτέρα.

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, ενώ για την Τετάρτη η ΕΜΥ αναφέρει: Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά στα ανατολικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση ενώ στα κεντρικά και τα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου ως προς τις μέγιστες τιμές της, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Λέκκας: Ετοιμότητα στην Αθήνα για την επερχόμενη κακοκαιρία

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε στο προβλεπόμενο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από Τρίτη βράδυ, Τετάρτη και Πέμπτη, όπου τα διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα συγκλίνουν ότι θα πέσουν πολλά χιλιοστά νερού και στην Αθήνα και στην Αττική.

Συγκεκριμένα δήλωσε πως: «Η Αθήνα ούτως ή άλλως έχει υποστεί αλλεπάλληλες επιπτώσεις από τέτοια φαινόμενα, ιδίως τη φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία είχε κάμποσα χρόνια να επαναληφθεί στο παρελθόν.

Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια κατάσταση όπου ναι μεν αναγνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός, δηλαδή όντως υπάρχει ένα θέμα που θα αρχίσει την επόμενη Τετάρτη, το απόγευμα της Τετάρτης και θα συνεχιστεί και την Πέμπτη.

Βεβαίως το ύψος της βροχής θα είναι αρκετά μεγάλο, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που υπάρχουν, τα οποία είναι προγνωστικά, δεν μας λένε ακριβώς.

Θα έχουμε πολύ πιο καλή εικόνα αύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, γιατί όσο προχωράμε στον χρόνο, τόσο πιο εύκολες είναι οι προβλέψεις. Θέλει μια ετοιμότητα η όλη κατάσταση, εφόσον επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, ότι έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις, γιατί η Αθήνα είναι ένα τρωτό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως έχει καταλήξει τις τελευταίες δεκαετίες, πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Καταιγίδες και βροχές την Τρίτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Κακοκαιρία και την Τετάρτη

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στα Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Ο καιρός την Πέμπτη

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

