Γιατί η «Ντέμπορα» δεν μιλάει Ελληνικά; Το παρασκήνιο πίσω από τα «βαφτίσια» που αναστατώνουν τα δελτία καιρού!

Αν ανοίξετε την τηλεόραση ή το διαδίκτυο αυτές τις μέρες, το όνομα Deborah (Ντέμπορα) φιγουράρει παντού, λες και πρόκειται για την πρωταγωνίστρια κάποιας νέας σειράς του Netflix. Όμως, για τους μετεωρολόγους, η Ντέμπορα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό (αρκετά χαμηλή πίεση στο κέντρο του) που αποφάσισε να μας επισκεφθεί.

Το ερώτημα που πλανάται πάνω από τα πλημμυρισμένα σοκάκια είναι απλό: Γιατί η δική μας κακοκαιρία έχει όνομα που θυμίζει Ιταλίδα ντίβα και όχι κάτι πιο… ελληνικό; Η απάντηση κρύβεται σε ένα ευρωπαϊκό «διπλωματικό παιχνίδι» των καιρικών φαινομένων, όπου η ταχύτητα και η γεωγραφία παίζουν τον πρώτο ρόλο. Ένα αυστηρό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο που ξεκίνησε το 1995 από μια ομάδα προγνωστών (WGCEF) και εξελίχθηκε στο επίσημο δίκτυο EUMETNET (EUropean METeorological NETwork), με σκοπό τη δημιουργία κοινών κανόνων συνεννόησης σε όλη την ήπειρο μέσω ομάδων με κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Η Ντέμπορα, λοιπόν, δεν είναι ελληνικής «ιθαγένειας». Το όνομά της δόθηκε από την ομάδα της Κεντρικής Μεσογείου, με την Ιταλία να είναι η «νονά», καθώς οι δικοί της μετεωρολογικοί σταθμοί εντόπισαν πρώτοι την επικινδυνότητα του φαινομένου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ευρωπαϊκού δικτύου EUMETNET, όποιος προλάβει να εκδώσει πρώτος «πορτοκαλί» ή «κόκκινο» συναγερμό, βαφτίζει το παιδί και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Μόλις το όνομα κλειδώσει, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ οφείλουν να το υιοθετήσουν, ακόμα κι αν είχαν έτοιμο το δικό τους «C» για το “CORNARO” που περιμένει στην λίστα αναμονής μας. Είναι ένας τρόπος να μην μπερδεύονται οι πιλότοι, οι καπετάνιοι και οι πολίτες που ακούν για το ίδιο χαμηλό με τρία διαφορετικά ονόματα καθώς αυτό διασχίζει τη Μεσόγειο.

Αυτή η πρακτική δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό τρικ για να τρομάζει ο κόσμος. Ιστορικά, όλα ξεκίνησαν από την ανάγκη των επιστημόνων να συνεννοούνται χωρίς να μπερδεύουν τις μοίρες και τα γεωγραφικά πλάτη. Ενώ παλαιότερα στην Ευρώπη τα ονόματα δίνονταν ανεπίσημα από πανεπιστήμια, όπως αυτό του Βερολίνου, από το 2021 η ΕΜΥ μπήκε στο επίσημο «South-East Group». Μαζί με την Κύπρο και το Ισραήλ, καταρτίζουμε μια λίστα που πρέπει να είναι εύηχη στα αγγλικά αλλά και να κουβαλάει κάτι από την ταυτότητά μας. Έτσι, μετά τους Adel και Byron που πέρασαν, περιμένουμε τον Cornaro, τον εμβληματικό ποιητή του Ερωτόκριτου, να πάρει την εκδίκησή του στην επόμενη κακοκαιρία που θα γεννηθεί αποκλειστικά στα δικά μας νερά. Η αλφαβητική συνέχεια περιλαμβάνει τα ονόματα: David, Elina, Fivos, Gaya, Heron, Ionia, Jonathan, Kassandra, Leonidas, Maya, Nestor, Olimpia, Paz, Riginos, Sivan, Talos, Urania, Vardi, Xenophon, Yuval και Zorbas.

Πρέπει βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν παίρνει όνομα κάθε σύννεφο που φέρνει βροχή. Για να «κερδίσει» μια κακοκαιρία το δικό της όνομα στην ιστορία, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια επικινδυνότητας που θα οδηγήσουν σε «πορτοκαλί» ή «κόκκινο» συναγερμό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ριπές του ανέμου πρέπει να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ σε κατοικημένες περιοχές, ή η ραγδαιότητα της βροχής να είναι τέτοια που να απειλεί με πλημμύρες (ξεπερνώντας για παράδειγμα τους 50-60 τόνους νερού ανά στρέμμα σε σύντομο χρόνο). Πάνω από όλα, μετράει ο κοινωνικός αντίκτυπος: αν το φαινόμενο εκτιμάται ότι θα παραλύσει τις συγκοινωνίες, θα πλήξει υποδομές ή θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, τότε και μόνο τότε επιστρατεύεται η ονοματοδοσία.

Η ονοματοδοσία λειτουργεί ως ένας ψυχολογικός διακόπτης για τον πολίτη: όταν ο καιρός λοιπόν έχει όνομα, σημαίνει ότι δεν είναι ώρα για βόλτες, αλλά για προστασία. Τα ονόματα εναλλάσσονται σε ανδρικά και γυναικεία, ενώ γράμματα όπως το Q ή το W, που δεν υπάρχουν στο ελληνικό αλφάβητο, επιστρατεύονται με διεθνή ονόματα όπως Qamar ή Wadea για να τηρηθεί η αλφαβητική τάξη του λατινικού αλφαβήτου.

Στο τέλος της ημέρας, είτε τη λένε Ντεμπόρα είτε Κορνάρο, η ουσία παραμένει η ίδια: η φύση δεν υπακούει σε σύνορα ούτε σε λίστες. Το σύστημα αυτό όμως μας επιτρέπει να αρχειοθετούμε την οργή του κλίματος και να προετοιμαζόμαστε καλύτερα για το μέλλον. Τώρα, κάθε φορά που θα βλέπεις μια κακοκαιρία να έχει βαφτιστεί… ξέρεις!

