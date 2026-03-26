Φωτιά σε ξερά χόρτα στα Μάλγαρα – Κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (26/3) για φωτιά στην Εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης, κοντά στα Μάλγαρα.

Η φωτιά κατακαίει σε ξερά χόρτα, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο έχουν σπεύσε και επιχειρούν 10 οχήματα με 30 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου.

Η κυκλοφορία στην Εθνική έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα λόγω του καπνό.

Διαβάστε επίσης

