Φωτιά σε ξερά χόρτα στα Μάλγαρα – Κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (26/3) για φωτιά στην Εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης, κοντά στα Μάλγαρα.
Η φωτιά κατακαίει σε ξερά χόρτα, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.
Στο σημείο έχουν σπεύσε και επιχειρούν 10 οχήματα με 30 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου.
Η κυκλοφορία στην Εθνική έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα λόγω του καπνό.
Διαβάστε επίσης
«Του πέταξα το σκοινί, το έπιασε αλλά έσπασε» – Συγκλονίζει ο φίλος του 34χρονου που παρασύρθηκε στο Πηγάδι του Διαβόλου
Αίτημα Κεφαλογιάννη για εξέταση των ανήλικων παιδιών της στην υπόθεση της επιμέλειάς τους
Δίκη για τα Τέμπη: Δικηγόρος καταγγέλλει «συκοφαντίες» από συγγενείς θυμάτων κατά του Ν. Πλακιά και απειλεί με μηνύσεις
