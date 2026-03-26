Δίκη για τα Τέμπη: Δικηγόρος καταγγέλλει «συκοφαντίες» από συγγενείς θυμάτων κατά του Ν. Πλακιά και απειλεί με μηνύσεις

Ένας εκ των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη, κατήγγειλε άλλους συγγενείς πως στη δίκη «έβριζαν» και «απειλούσαν» την πρόεδρο της έδρας, ενώ προσέβαλαν τον Ν. Πλακιά.

Ο δικηγόρος Λεωνίδας Κουμπούρας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ακούστηκαν υβριστικοί χαρακτηρισμοί.Υπήρξαν απειλητικές συμπεριφορές και σε βάρος της Προέδρου της έδρας, η οποία ήταν και καθ’ όλη την πορεία της συνεδρίασης ευγενέστατη και προσπαθούσε να συγκεράνει όλα αυτά τα οποία έβλεπε να διαδραματίζονται μπροστά της».

Είπε μάλιστα πως υπήρξαν από ορισμένους ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο ποινικών διώξεων.

«Υπήρξαν ενέργειες που υπερβαίνουν κάθε μέτρο αντιπαράθεσης και προσβάλλουν ευθέως το κύρος της Δικαιοσύνης», είπε.

Ακόμη, ανέφερε πως υπήρξαν προσβολές κατά συγγενών των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Ν. Πλακιάς. «Βαθιά προσβλητική συμπεριφορά. Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται απρεπείς εκφράσεις και συκοφαντικοί ισχυρισμοί διαδικτύου προς την οικογένεια Πλακιά και προς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει δύο παιδιά και μία ανιψιά» σχολίασε, προσθέτοντας ότι αυτές οι συμπεριφορές προήλθαν από συγγενείς θυμάτων.

Είπε ακόμη ότι κατόπιν εντολής των εντολέων του δεν κατονόμασε τους υπεύθυνους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών αν επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά.«Δεν θα γίνει αρένα εκεί», προειδοποίησε.

"H κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο νηφαλιότητας" δηλώνει ο δικηγόρος Λεωνίδας Κουμπούρας για την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη pic.twitter.com/Gz2A80HFz9 — Status fm 107.7 (@Status1077) March 26, 2026

