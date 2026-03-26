Θρίλερ στα Χανιά: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε βράχια

Σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σορός άνδρα σε βραχώδη περιοχή στο Κολυμπάρι Χανίων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού. Εκτιμάται ότι η σορός βρισκόταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το creta24.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου και να εξακριβωθεί η ταυτότητα του άνδρα.Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.

