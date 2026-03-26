ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 21:26
26.03.2026 20:24

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

26.03.2026 20:24
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο 35χρονος που το πρωί της Πέμπτης επιτέθηκε κατά αστυνομικού με τσεκούρι, όταν το θύμα πήγε στο σπίτι του στους Αμπελοκήπους για να τον οδηγήσει σε ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή.

Τότε, ο 35χρονος, που είναι ψυχικά ασθενής και γιος δημοσιογράφου, άρπαξε ένα τσεκούρι και τραυμάτισε στο κεφάλι τον αστυνομικό, ευτυχώς ελαφρά, ωστόσο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όσο για το δράστη της επίθεσης, εξαφανίστηκε μετά την επίθεση.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στην περιοχή Ελληνορώσων.

Αυτόπτες μάρτυρες και γείτονες, περιέγραψαν τον 35χρονο ως έναν άνθρωπο που προκαλούσε προβλήματα και μάλιστα, είχε κληθεί πολλές φορές η Αστυνομία.

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 21:25
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε βράχια

ΕΛΛΑΔΑ

Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με τη σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ – Πυρά από την αντιπολίτευση

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κλίνει προς χερσαία εισβολή, πεπεισμένος ότι το Ιράν που ετοιμάζει «κόλαση» θα συνθηκολογήσει – Δραματική προειδοποίηση IDF για κατάρρευση – Live οι εξελίξεις

