Αμπελόκηποι: Συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο 35χρονος που το πρωί της Πέμπτης επιτέθηκε κατά αστυνομικού με τσεκούρι, όταν το θύμα πήγε στο σπίτι του στους Αμπελοκήπους για να τον οδηγήσει σε ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή.

Τότε, ο 35χρονος, που είναι ψυχικά ασθενής και γιος δημοσιογράφου, άρπαξε ένα τσεκούρι και τραυμάτισε στο κεφάλι τον αστυνομικό, ευτυχώς ελαφρά, ωστόσο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όσο για το δράστη της επίθεσης, εξαφανίστηκε μετά την επίθεση.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στην περιοχή Ελληνορώσων.

Αυτόπτες μάρτυρες και γείτονες, περιέγραψαν τον 35χρονο ως έναν άνθρωπο που προκαλούσε προβλήματα και μάλιστα, είχε κληθεί πολλές φορές η Αστυνομία.

