Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, καταστράφηκε ολοσχερώς

Έγκαιρα απομακρύνθηκαν οι επιβάτες του λεωφορείου ΚΤΕΛ, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ενώ βρισκόταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Σερρών, στο ύψος της Δορκάδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από την πυρκαγιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί αλλά το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

