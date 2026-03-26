Ισχυρές βροχές και καταιγίδες φέρνει η κακοκαιρία Deborah σε τρεις ζώνες της χώρας – Πότε φτάνει στην Αττική

Αλλαγή του καιρού σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται το επόμενο διήμερο, με την κακοκαιρία Deborah να φέρνει μαζί της έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες ήδη από απόψε το βράδυ.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η ηλιοφάνεια που επικράτησε τις προηγούμενες ώρες θα υποχωρήσει, δίνοντας τη θέση της σε πιο άστατες καιρικές συνθήκες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα εξαπλωθούν βαθμιαία σε όλη την Ελλάδα, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο βαρομετρικό χαμηλό Deborah, το οποίο έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και κινείται προς τη χώρα, φέρνοντας ψυχρό μέτωπο από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα είναι οι εξής:

Δυτική Ελλάδα : Παρασκευή ξημερώματα

: Παρασκευή ξημερώματα Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο : Σάββατο μεσημέρι έως Κυριακή πρωί

: Σάββατο μεσημέρι έως Κυριακή πρωί Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα: Σάββατο έως Κυριακή πρωί

Για την Αττική, τα φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Σε τρεις ζώνες τα πολλά νερά το επόμενο 48ώρο…

Καλό μεσημέρι!

❗️Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

❗️Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό DEBORAH, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της αδριατική, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά.

⚠️Υπάρχουν τρείς ζώνες σχετικής επικινδυνότητας όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής.

1η ζώνη : δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα)

2η ζώνη : Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι-Κυριακή πρωί )

3η ζώνη : Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί)

❌Αττική : Θα επηρεαστεί ( όχι κάτι το αξιόλογο ), Παρασκευή μεσημέρι- απόγευμα.

👉Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά», έγραψε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στο Facebook.

Κολυδάς: Πιθανή καταιγίδα στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει ότι η κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα από αύριο, Παρασκευή, μπορεί να επηρεάσει και την Αττική, με πιθανή καταιγίδα στην Αθήνα.

Στην ανάρτησή του τονίζει ότι το χαμηλό Deborah χρήζει προσοχής, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να φέρει καταιγίδα στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με το ENS meteogram, το μέγιστο πιθανό ύψος βροχής σε διάστημα 6 ωρών κυμαίνεται από 10 έως 14 mm, ενώ το πιο πιθανό σενάριο είναι 2–6 mm/6h.

Παράλληλα, οι πιο δύσκολες ημέρες φαίνεται να είναι η Τετάρτη, 1 Απριλίου, και η Πέμπτη, 2 Απριλίου.

«Το χαμηλό με την ονομασία #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h», έγραψε στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Για μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή, 27/3, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας κάνει λόγο και η ΕΜΥ, προσθέτοντας ότι τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και πιθανώς και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Τις βραδινές ώρες ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, πλην της Θράκης και του ανατολικού Αιγαίου, θα βελτιωθεί.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο, 28/03

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή, 29/03

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Τι κατέθεσε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της

Αίρεται η ασυλία του Νίκου Παππά για να εκδικαστεί η μήνυση από τον Βαγγέλη Περρή