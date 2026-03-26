ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 19:13
26.03.2026 16:51

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Τι κατέθεσε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη 

26.03.2026 16:51
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 19χρονος που ήταν παρών στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος παραδέχθηκε ότι χτύπησαν τον 23χρονο δολοφόνο του Κλεομένη, αλλά υποστήριξε ότι δεν έφεραν κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης ‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …’ κι εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το περιστατικό, πέταξε στον κάδο τα ρούχα του και με τον τρίτο της παρέας πήγαν στα Κάστρα και έπειτα ο ίδιος πήγε σπίτι του. 

Διαβάστε επίσης

Αίτημα Κεφαλογιάννη για εξέταση των ανήλικων παιδιών της στην υπόθεση της επιμέλειάς τους

Δίκη για τα Τέμπη: Δικηγόρος καταγγέλλει «συκοφαντίες» από συγγενείς θυμάτων κατά του Ν. Πλακιά και απειλεί με μηνύσεις

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

Κύπρος: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν (Video)

Νέες απειλές Τραμπ σε Ιράν: «Συμφωνήστε αλλιώς θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε» – Με όρους απάντησε η Τεχεράνη στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

Τραγωδία στο Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 24 νεκροί μετά από πτώση λεωφορείου σε ποταμό – Σοκαριστικό βίντεο

Ρούτε για Μέση Ανατολή: Γνωρίζουμε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα συνεργάζονται στενά

Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 19:11
nikos-xristodoulidis
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν (Video)

beirut-87123
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ σε Ιράν: «Συμφωνήστε αλλιώς θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε» – Με όρους απάντησε η Τεχεράνη στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

leoforeio mpanglantes potami – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 24 νεκροί μετά από πτώση λεωφορείου σε ποταμό – Σοκαριστικό βίντεο

