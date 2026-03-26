«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Τι κατέθεσε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη 

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 19χρονος που ήταν παρών στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος παραδέχθηκε ότι χτύπησαν τον 23χρονο δολοφόνο του Κλεομένη, αλλά υποστήριξε ότι δεν έφεραν κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης ‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …’ κι εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το περιστατικό, πέταξε στον κάδο τα ρούχα του και με τον τρίτο της παρέας πήγαν στα Κάστρα και έπειτα ο ίδιος πήγε σπίτι του.

Αίτημα Κεφαλογιάννη για εξέταση των ανήλικων παιδιών της στην υπόθεση της επιμέλειάς τους

Δίκη για τα Τέμπη: Δικηγόρος καταγγέλλει «συκοφαντίες» από συγγενείς θυμάτων κατά του Ν. Πλακιά και απειλεί με μηνύσεις

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ