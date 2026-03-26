ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:01
Αίρεται η ασυλία του Νίκου Παππά για να εκδικαστεί η μήνυση από τον Βαγγέλη Περρή

Την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μήνυση σε βάρος του από τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Περρή. 

Την περασμένη Τρίτη (24/3) η επιτροπή JURI ψήφισε την άρση της ασυλίας του Νίκου Παππά, ομόφωνα με 20 ψήφους υπέρ.

Ο Νίκος Παππάς είχε χαρακτηρίσει τον δημοσιογράφο «γιουσουφάκι του μιζαδόρου μακαρίτη του Θέμου». Ο Βαγγέλης Περρής είχε καλέσει τον ευρωβουλευτή και πρώην μπασκετμπολίστα να ανασκευάσει, πράγμα που δεν έκανε. Έτσι κινήθηκε νομικά εναντίον του.

 Ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να αρθεί η ασυλία του. «Σχετικά με τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας: Έχω ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως. Πρόκειται για μια δήλωση μου  για τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Περρή, πριν από τις ευρωεκλογές, κατά την οποία τον είχα αποκαλέσει γιουσουφάκι. Είναι απορίας άξιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται σήμερα να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, την ώρα που υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα. Για το θέμα αυτό θα τοποθετηθώ αναλυτικά στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Συνεχίζω κανονικά τη δουλειά μου, παραμένοντας προσηλωμένος στα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινωνία».

