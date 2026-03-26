Νέο πρόσωπο μπαίνει στο κάδρο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια – Το ανώνυμο email που τον πρόδωσε 

Ένα ακόμα πρόσωπο προστέθηκε στη λίστα των κατηγορουμένων για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, στο οποίο σκοτώθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Πρόκειται για έναν 30χρονο, συγγενή της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που την Πέμπτη πέρασε την πόρτα του γραφείου της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο 30χρονος συμφωνα με τις καταθέσεις αλλά και ανώνυμο e-mail, που έλαβε η αστυνομία, βρισκόταν στον τόπο του φονικού. Στο επίμαχο e-mail γίνεται αναφορά και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν αποκλείεται να κληθούν ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την πολύκροτη υπόθεση.

Ο 30χρονος, πατέρας τριών μικρών παιδιών, απολογήθηκε συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, Αλεξάνδρα Σπανάκη και Λευτέρη Κάρτσωνα. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η απολογία του διήρκησε περίπου μία ώρα, με τον κατηγορούμενο να δέχεται πλήθος ερωτήσεων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι το μοιραίο πρωϊνό βρισκόταν στην αυτοψία των αστυνομικών για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι του συγγενή του και ακολούθως μετέβη στο σπίτι της γιαγιάς του. Ισχυρίζεται ότι δεν βρισκόταν καν στον τόπο της αιματοχυσίας και επικαλείται συγκεκριμένους μάρτυρες. Ανέφερε ακόμα ότι στην συνέχεια, όταν πλέον έμαθε τι συνέβη, πήρε την οικογένεια του και έφυγαν από το χωριό καθώς φοβήθηκε αντίποινα.

Με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 30χρονος αφέθηκε ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα για το μακελειό προσωρινά κρατούμενοι είναι 7 κατηγορούμενοι: δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη και πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Άπαντες είναι υπόδικοι σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης. Ακόμα έχει απολογηθεί ο πατέρας των αδερφών Φραγιαδάκη, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τι αναφέρουν οι ιατροδικαστικές

Φανούρης Καργάκης: ο θάνατος οφείλεται σε κακώσεις κοιλίας και θώρακος κατόπιν τρώσεως μαλακών μορίων και οργάνων από βολίδα πυροβόλου όπλου. Ο θανών βλήθηκε συνολικά από τέσσερις βολίδες, δύο εκ των οποίων από πολεμικό τυφέκιο και μία τουλάχιστον από μικρότερης διαμέτρου ραβδωτό όπλο. Η βολίδα, η οποία βλήθηκε από αριστερά, αποτελεί πυρομαχικό πολεμικού τυφέκιου και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα (τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ), οι υπόλοιπες βολίδες, αν και συνέβαλαν στο θάνατο αθροιστικά, δεν προκάλεσαν αμιγώς θανατηφόρα τραύματα». Το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Cretalive.gr και αποτυπώνει την κατεύθυνση των βολών στο όχημα, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή, είναι σοκαριστικό. Είναι εντυπωσιακή η πυκνότητα των βολών που δέχθηκε το 4χ4, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το όχημα έγινε «σουρωτήρι», όπως μπορείτε να δείτε στην σχετική απεικόνιση της ΔΕΕ.

Ευαγγελία Φραγκιαδάκη: ο θάνατος της 56χρονης οφείλεται σε κακώσεις θώρακα ,συνεπεία μονήρους, διαμπερούς βολής από πυροβόλο όπλο μεγάλου διαμετρήματος. Πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο υψηλής κινητικής ενέργειας, του τύπου των πολεμικών τυφεκίων, διότι το τραύμα διαπερνά τα σώματα δύο σπονδύλων και εξέρχεται από το σώμα. Αναφέρεται ότι το μονήρες τραύμα από πυροβόλο όπλο έχει φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά, από πίσω προς τα εμπρός και ελαφρώς από κάτω προς τα πάνω. Διευκρινίζεται ότι η διεύθυνση και φορά του τραυματικού πόρου περιγράφεται ως προς την ανατομική θέση της 56χρονης (όρθια θέση). Ιατροδικαστικά δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί η ακριβής απόσταση της βολής. Η βολίδα εισήλθε από την αριστερή ωμοπλάτη επί της οπίσθιας μασχαλιαίας γραμμής και εξήλθε από τον δεξιό βραχίονα. Η κατεύθυνση της βολής (ως προς την όρθια θέση του σώματος) προσδιορίζεται από τα αριστερά, οπίσθια και κάτω προς τα δεξιά, πρόσθια και ελαφρά προς τα άνω.

Ως προς τους τρεις τραυματίες, την 54χρονη αδελφή της άτυχης Ευαγγελίας, η οποία τραυματίστηκε στο χέρι, τον 31χρονο γιο της και τον 26χρονο ανιψιό της, που τραυματίστηκαν στα κάτω άκρα, οι ιατροδικαστικές αναφέρουν:

26χρονος: είχε διακομιστεί αρχικά σε Κέντρο Υγείας της Μεσαράς, στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική και ακολούθως στο ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ, φέροντας σοβαρό τραύμα στο δεξί γόνατο. Πρόκειται για διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο, που προκάλεσε κακώσεις τύπου «βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεύθυνση του τραύματος, η οποία προσδιορίζεται από δεξιά προς τα αριστερά, με κλίση από άνω προς τα κάτω και από πρόσθια προς τα οπίσθια. Στην ιατροδικαστική έκθεση γίνεται αναφορά και σε πιθανή δεύτερη βολίδα, η οποία προκάλεσε επιπόλαιο τραύμα στο νύχι του μέσου δακτύλου του δεξιού χεριού. Σε κάθε περίπτωση, από τα ευρήματα προκύπτει ότι ο 26χρονος δέχθηκε πυρά από τη δεξιά πλευρά του σώματός του.

31χρονος: η διεύθυνση του τραύματος προσδιορίζεται από δεξιά προς τα αριστερά και εμφανίζει ελαφρώς ανωφερή πορεία. Ιατροδικαστικώς γίνεται λόγος για κακώσεις τύπου «επικίνδυνης σωματικής βλάβης» από πυροβόλο όπλο.

54χρονη: οι κακώσεις που προκλήθηκαν στην αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη χαρακτηρίζονται ως «βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης», συνεπεία βολής με πυροβόλο όπλο. Ως πύλη εισόδου αναφέρεται η εσωτερική επιφάνεια του αριστερού αντιβραχίου και ως πύλη εξόδου η εξωτερική επιφάνεια του σύστοιχου αντιβραχίου. Η διεύθυνση του τραύματος εμφανίζει ελαφρώς ανωφερή τροχιά, από δεξιά προς τα αριστερά.

