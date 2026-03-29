search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 13:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.03.2026 12:37

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε η 77χρονη που συνελήφθη χτες το βράδυ κατηγορούμενη για παράβαση του άρθρου 307 του Ποινικού Κώδικα για παράλειψη προσφοράς βοήθειας προς τον 82χρονο σύζυγό της που βρέθηκε νεκρός εντός της οικίας τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 82χρονος φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του από νωρίς το μεσημέρι ενώ η Αστυνομία ειδοποιήθηκε αρκετές ώρες μετά από γείτονες. Μάλιστα, η 77χρονη σύζυγος βρισκόταν έξω από το σπίτι όταν έφτασε η Αστυνομία.

Η 77χρονη έχει συλληφθεί δύο φορές και έχει εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης κατηγορούμενη για κακοποίηση του υπερήλικα συζύγου της. Τελευταία φορά μόλις προχτές την Παρασκευή 27 Απριλίου όπου αφέθηκε ελεύθερη λόγω αμφιβολιών.

Χτες στο σπίτι του ζεύγους παραβρέθηκε και ιατροδικαστής όμως από τη μικροσκοπική εξέταση δεν προέκυψαν κάποια στοιχεία και αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής για τα αίτια και την ώρα του θανάτου του 82χρονου.

Στο Δικαστικό Μέγαρο έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί με σκυφτό κεφάλι συνοδεία δυο αστυνομικών ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφων τι έγινε χθες απάντησε κοφτά «τίποτα».

Αυτή την ώρα αναμένει να μπει στον εισαγγελέα και στη συνέχεια να δικαστεί στο αυτόφωρο για παράλειψη προσφοράς βοήθειας.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

1 / 3