ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 13:02
29.03.2026 11:16

Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Προφυλακίστηκαν 4 κατηγορούμενοι, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ακόμη 11

Με εντάλματα προσωρινής κράτησης για τέσσερις κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας ζημιά πολλών εκατομμυρίων. Ενώπιον της Ανακρίτριας οδηγήθηκαν χθες, Σάββατο, 15 κατηγορούμενοι, ενώ την Παρασκευή είχαν απολογηθεί οι πρώτοι επτά. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ξημερώματα, με τη δικαστική λειτουργό και τον Εισαγγελέα να κρίνουν προφυλακιστέους δύο λογιστές, έναν διαφημιστή και έναν ακόμη κατηγορούμενο γνωστό από την συμμετοχή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι- ριάλιτι. Και οι τέσσερις φαίνεται, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχαν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία και δράση του κυκλώματος. 

Οι υπόλοιποι 11 της δεύτερης ομάδας, που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιβολή χρηματικής εγγύησης από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της Ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται. Κάποιοι δε, φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι εν αγνοία τους τους ενέπλεξαν στην παράνομη δραστηριότητα οι λογιστές.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Εχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με τη λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με τη δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος».

Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά του δημοσίου που προσδιορίζεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ, πλην των 22 που απολογήθηκαν προκύπτει συμμετοχή και άλλων 18 προσώπων.

Διαβάστε επίσης:

Βουλιαγμένη: «Αυτό το “σε λίγο” δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας μουσικής του 34χρονου που πέθανε στα Λιμανάκια

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στα Κουφάλια – Η δίκη στο αυτόφωρο για ενδοοικογενειακή βία

Κεφαλονιά: Πρωινός σεισμός 4,3 Ρίχτερ – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Αγρίνιο: Αναζητούνται 3 ανήλικοι για το μαχαίρωμα 16χρονου στο κέντρο της πόλης

Σεμένια: «Ασέβεια προς τις γυναίκες η απόφαση της ΔΟΕ για επαλήθευση φύλου»

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

Φουντώνει η μάχη της κεντρικής επιτροπής στο ΠΑΣΟΚ

Ξέσπασε σε κλάματα η Τούνη μετά την προβολή του revenge porn στο δικαστήριο – «Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει» (Video)

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

Αλέξης Τσίπρας - Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

Μέση Ανατολή: Δεύτερο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ και ιρανικοί πύραυλοι κατά Ντουμπάι - 2500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή

