Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι 7 συλληφθέντες – Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αποχώρησαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ .

Τι υποστήριξαν οι απολογούμενοι

Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τούς αποδίδονται. Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, αφήνοντας αιχμές σε βάρος λογιστών συγκατηγορουμένων του.

«Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους», φέρεται να είπε στον ανακριτή.



Οι απολογίες συνεχίζονται και το Σάββατο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος όλων των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο κατά περίπτωση περιλαμβάνει αδικήματα, όπως:

συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

πλαστογραφία από κοινού

υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

φοροδιαφυγή από κοινού και κατ´ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ´εξακολούθηση

μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών

προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση

