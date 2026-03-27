Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε, μετά από δύο ώρες, η βλάβη στο τρένο που ακινητοποιήθηκε στην Οινόη – Ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη

Ξεκίνησε, μετά από δύο ώρες ταλαιπωρίας το ταξίδι της η αμαξοστοιχία της Hellenic Train με αριθμό 56 που ακινητοποιήθηκε, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στο σταθμό της Οινόης ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Το τρένο, που ξεκίνησε με καθυστέρηση από την Αθήνα, παρουσίασε βλάβη λίγο πριν από την Οινόη.

Περισσότεροι από 400 επιβάτες της αμαξοστοιχίας ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να περιμένουν να έρθει νέα μηχανή. Έτσι παρέμειναν εγκλωβισμένοι για περίπου δύο ώρες στην Οινόη μέχρι να γίνει η αντικατάσταση και να καταφέρουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους για Θεσσαλονίκη.

