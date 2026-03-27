Νίκος Πλακιάς για Γεωργιάδη και Φλωρίδη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;»

Αιχμηρή κριτική στους Άδωνι Γεωργιάδη και Γιώργο Φλωρίδη άσκησε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, λίγες ημέρες μετά τις ντροπιαστικές συνθήκες στην πολυσυζητημένη δίκη.

«Μετά τον Γιώργο Φλωρίδη, σήμερα σειρά πήρε και ο Άδωνις Γεωργιάδης να λέει δεξιά και αριστερά ότι η Κωνσταντοπουλου και κάποιοι δικηγόροι των συγγενών όπως και ορισμένοι συγγενείς δεν θέλουν να γίνει η δίκη», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτησή του, για να συνεχίσει λέγοντας ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

«Εγώ όμως αλλά είδα την Δευτέρα. Εάν θέλατε να διαψεύσετε τους παραπάνω θα μπορούσατε πάρα πολύ απλά να προφυλάξετε την διαδικασία. Δεν έστειλε ο Φλωρίδης ούτε ένα απλό κλιμάκιο να ελέγξει την αίθουσα αν είναι κατάλληλη ή όχι !!! Και δεν μιλώ μόνο χωροταξικά αλλά να ελέγξει ακόμα και τα μικρόφωνα αν λειτουργούν, που δεν λειτουργούσαν», τόνισε.

«Εγώ γνωρίζω ότι στο κατηγορητήριο σε αυτή την δίκη είναι πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του πρώην ΟΣΕ. Είναι όμως και στελέχη του κομματικού μηχανισμού σας. Είναι άτομα τα οποία βγήκαν μέσα από την Δ.Α.Π. Είναι αυτά τα οποία τα τοποθετήσατε εκεί για να παίρνουν τους πολύ υψηλούς μισθούς τους που φτάνουν μέχρι και τα 16.400€ τον μήνα !!!», συνέχισε ο ίδιος.

Ο πατέρας των αδικοχαμένων κοριτσιών δεν έκρυψε την αγανάκτησή του: «Και αναρωτιέμαι; Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη και βρήκατε συμμάχους ανάμεσα στους εχθρούς σας ή και κάτι άλλο; Μήπως όλο αυτό σας ικανοποιεί περισσότερο από όλα τα άλλα; Εγώ!!! Είμαι εδώ !!! Ξέρω καλύτερα από τον οποιονδήποτε το τι πως και γιατί».

«Δεν είναι τυχαίο που ο Πατέρας ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ ένας από τους κατηγορούμενους για κακουργηματικές πράξεις να κυκλοφορεί μέσα στην αίθουσα λες και ήταν σε βόλτα στο Ζάππειο και κανένας να μην τον ενοχλεί; Όλα αυτά με βάζουν σε περίεργες σκέψεις. Αλλά πλέον δεν είναι σκέψεις είναι πραγματικότητα», σημείωσε κλείνοντας ο Νίκος Πλακιάς.

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 26, 2026

Διαβάστε επίσης:

Καρδίτσα: Στη φυλακή ο 16χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή

Μεθυσμένος οδηγός, με τα δύο ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο, προκάλεσε τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Η κακοποίηση του 10μηνου βρέφους στην Πάτρα, η εξαφάνιση της μητέρας του όταν ήταν ανήλικη και η υποκρισία της κοινωνίας που διαρκώς… «σοκάρεται»











