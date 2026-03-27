search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 18:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Νίκος Πλακιάς για Γεωργιάδη και Φλωρίδη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;»

PLAKIAS_NIKOS

Αιχμηρή κριτική στους Άδωνι Γεωργιάδη και Γιώργο Φλωρίδη άσκησε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, λίγες ημέρες μετά τις ντροπιαστικές συνθήκες στην πολυσυζητημένη δίκη.

«Μετά τον Γιώργο Φλωρίδη, σήμερα σειρά πήρε και ο Άδωνις Γεωργιάδης να λέει δεξιά και αριστερά ότι η Κωνσταντοπουλου και κάποιοι δικηγόροι των συγγενών όπως και ορισμένοι συγγενείς δεν θέλουν να γίνει η δίκη», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτησή του, για να συνεχίσει λέγοντας ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. 

«Εγώ όμως αλλά είδα την Δευτέρα. Εάν θέλατε να διαψεύσετε τους παραπάνω θα μπορούσατε πάρα πολύ απλά να προφυλάξετε την διαδικασία. Δεν έστειλε ο Φλωρίδης ούτε ένα απλό κλιμάκιο να ελέγξει την αίθουσα αν είναι κατάλληλη ή όχι !!! Και δεν μιλώ μόνο χωροταξικά αλλά να ελέγξει ακόμα και τα μικρόφωνα αν λειτουργούν, που δεν λειτουργούσαν», τόνισε.

«Εγώ γνωρίζω ότι στο κατηγορητήριο σε αυτή την δίκη είναι πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του πρώην ΟΣΕ. Είναι όμως και στελέχη του κομματικού μηχανισμού σας. Είναι άτομα τα οποία βγήκαν μέσα από την Δ.Α.Π. Είναι αυτά τα οποία τα τοποθετήσατε εκεί για να παίρνουν τους πολύ υψηλούς μισθούς τους που φτάνουν μέχρι και τα 16.400€ τον μήνα !!!», συνέχισε ο ίδιος.

Ο πατέρας των αδικοχαμένων κοριτσιών δεν έκρυψε την αγανάκτησή του: «Και αναρωτιέμαι; Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη και βρήκατε συμμάχους ανάμεσα στους εχθρούς σας ή και κάτι άλλο; Μήπως όλο αυτό σας ικανοποιεί περισσότερο από όλα τα άλλα; Εγώ!!! Είμαι εδώ !!! Ξέρω καλύτερα από τον οποιονδήποτε το τι πως και γιατί».

«Δεν είναι τυχαίο που ο Πατέρας ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ ένας από τους κατηγορούμενους για κακουργηματικές πράξεις να κυκλοφορεί μέσα στην αίθουσα λες και ήταν σε βόλτα στο Ζάππειο και κανένας να μην τον ενοχλεί; Όλα αυτά με βάζουν σε περίεργες σκέψεις. Αλλά πλέον δεν είναι σκέψεις είναι πραγματικότητα», σημείωσε κλείνοντας ο Νίκος Πλακιάς.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aeroplanoforo ipa 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

esiea-new
MEDIA

iran israel 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

gaza_israel_idf_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

ANT1+ PLATFORM
MEDIA

strait_of_hormuz_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 18:36
aeroplanoforo ipa 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

esiea-new
MEDIA

1 / 3