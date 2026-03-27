Η κακοποίηση του 10μηνου βρέφους στην Πάτρα, η εξαφάνιση της μητέρας του όταν ήταν ανήλικη και η υποκρισία της κοινωνίας που διαρκώς… «σοκάρεται»

Το περιστατικό της βαριάς κακοποίησης του δέκα μηνών βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας και σόκαρε την ελληνική κοινωνία, φέρνει στο προσκήνιο τον ατέρμονο φαύλο κύκλο της βίας απέναντι σε χιλιάδες παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν μέσα σε ένα επικίνδυνο και ιδιαίτερα σκληρό περιβάλλον. Την ίδια ώρα η Πολιτεία «σφυρίζει» αδιάφορα.

Η 18χρονη, σήμερα, μητέρα του δέκα μηνών μωρού που κακοποιήθηκε δεν είναι άγνωστη στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Φαίνεται ότι είναι και αυτή ένα ακόμη κακοποιημένο παιδί, που σε ηλικία 16 ετών έφυγε από το σπίτι της, προφανώς επειδή ήθελε να σωθεί από τους κακοποιητές της.

Συγκεκριμένα στις 28 Μαΐου 2024 όταν η μητέρα του βρέφους ήταν 16 ετών, κατόπιν εισαγγελικής εντολής «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της.

Στις 11 Ιουλίου του ίδιου χρόνου έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για τη 16χρονη, από τις 20 Μαΐου του 2024 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο, τότε, αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Στις 4 Απριλίου του 2024 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Σήμερα, 2 χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από τη βάναυση κακοποίηση ενός μωρού.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού», κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών.

Και η ελληνική κοινωνία συνεχίζει να σοκάρεται…

Πάνω από 2.800 πούρα, αξίας 440.000 ευρώ, κατασχέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»











