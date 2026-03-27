Πάτρα: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το βρέφος – Φέρει σημάδια κακοποίησης, κρατείται η μητέρα

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε στον Πύργο η μητέρα του 10 μηνών κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Αναμένεται να υπάρξει ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και εφόσον διαπιστωθεί επίσημα κακοποίηση τότε η μητέρα θα συλληφθεί. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Tempo24, σύμφωνα με τον ιατρό Βασίλη Αλεξόπουλο, το βρέφος φέρει σημάδια κακοποίησης

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα τις προηγούμενες ημέρες μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Πύργου για μια εξέταση και εκει οι γιατροί διαπίστωσαν τα χτυπήματα και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, ωστόσο η γυναίκα πήρε το παιδί και έφυγε.

Μετά από έρευνες οι αστυνομικοί την εντόπισαν και την συνέλαβαν, ενώ μετάφεραν το μωρό στο νοσοκομείο Πύργου και στην συνέχεια λόγω έλλειψης εξιδικευμένο γιατρού το διακόμησαν στην Πάτρα, όπου και παραμένει νοσηλευόμενο

Όπως είναι γνωστό, μωρό 10 μηνών από την Ηλεία μεταφέρθηκε με κατάγματα και εγκαύματα στο νοσοκομείο της Πάτρας, το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αμέσως οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Πέμπτης, όταν το μωρό μεταφέρθηκε επειγόντως από την Ηλεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν κατάγματα στα άκρα του και εγκαύματα στο κορμάκι του, εκτιμώντας πως δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα αλλά μετά από κακοποίηση.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κάλεσαν αμέσως την αστυνομία που ξεκίνησε σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μωρό κακοποιούνταν. Το παιδάκι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός μιλώντας για την κατάσταση υγείας του μωρού, ανέφερε πως το μικρό κοριτσάκι, πέρα από εγκαύματα και κατάγματα σε πόδι και χέρι, φέρει σημάδια από δαγκωματιές, ενώ νοσεί και από οστεομυελίτιδα.

