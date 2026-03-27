Σε μια χρονιά όπου τίποτα δεν θυμίζει τις προηγούμενες, η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα εξελίσσεται σε μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου, με διπλωματικές ισορροπίες, στρατιωτικές εξελίξεις και διαρκείς ανατροπές να την καθορίζουν. Το φετινό Πάσχα πλησιάζει, αλλά η διαδρομή του Φωτός παραμένει αχαρτογράφητη.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλούνται να κινηθούν τόσο η Αγιοταφική Κοινότητα όσο και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών που είναι αρμόδιο για την τελετή της Αφής στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και από εκεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, το πώς θα πραγματοποιηθεί και υπό ποιες συνθήκες αποτελεί αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, από τα Ιεροσόλυμα με τις οποίες συνομίλησε το topontiki το κλίμα στην Αγία Πόλη είναι βαρύ. Οι πληροφορίες για αυστηρούς περιορισμούς στην παρουσία πιστών, ακόμη και για συμβολική συμμετοχή λίγων δεκάδων ατόμων, προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επικεφαλής των χριστιανικών Εκκλησιών, υπό τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο μετά από έκτακτη σύσκεψη, απέστειλαν επιστολή προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας άμεσες και σαφείς απαντήσεις για το καθεστώς των εορτασμών. Οι Εκκλησίες ζητούν ουσιαστικά εγγυήσεις ότι οι τελετές θα πραγματοποιηθούν χωρίς αιφνιδιασμούς και περιορισμούς που θα αλλοιώσουν τον χαρακτήρα τους. Η ανησυχία είναι διάχυτη, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς θα ισχύσει το Μεγάλο Σάββατο.

Την ίδια ώρα, το βλέμμα της Αθήνας είναι στραμμένο όχι μόνο στην τελετή, αλλά κυρίως στη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια διαδικασία που τα προηγούμενα χρόνια είχε λάβει σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα, με κρατική αποστολή, ειδική πτήση και συντονισμένη διανομή σε όλη τη χώρα. Φέτος, όμως, όλα επανεξετάζονται από μηδενική βάση. Και αυτό γιατί η λειτουργία του εναέριου χώρου του Ισραήλ, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη από τη στιγμή που συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν. Το ενδεχόμενο περιορισμών ή ακόμη και πλήρους διακοπής πτήσεων δημιουργεί ένα ντόμινο προβλημάτων που επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει πολλαπλά σενάρια, που περιλαμβάνουν από ειδικές κυβερνητικές πτήσεις μέχρι συνεργασίες με τρίτες χώρες για την εξασφάλιση ασφαλούς διαδρομής. Τίποτα δεν αποκλείεται, ενώ οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η Εκκλησία επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, δίνοντας έμφαση στην ουσία και όχι στη διαδικασία. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι η Ανάσταση δεν εξαρτάται από τη φυσική μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του το φως υπάρχει ήδη σε κάθε ναό, μέσα από την ακοίμητη καντήλα, και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της πίστης.

Η επισήμανση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία φέτος, καθώς το ενδεχόμενο καθυστέρησης ή ακόμη και διαφοροποίησης στη διαδικασία μεταφοράς δεν μπορεί να αποκλειστεί. Παρά ταύτα, εκκλησιαστικοί και κρατικοί παράγοντες συμφωνούν ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Άγιο Φως να φτάσει στην Ελλάδα, έστω και υπό διαφορετικές συνθήκες απ’ότι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, η κατάσταση στα Ιεροσόλυμα παραμένει τεταμένη. Η ταυτόχρονη προετοιμασία για τον εορτασμό του χριστιανικού και του εβραϊκού Πάσχα αυξάνει τις απαιτήσεις ασφαλείας, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας είναι έντονη, με στόχο την αποτροπή οποιουδήποτε περιστατικού σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο.

