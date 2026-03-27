Μέση Ανατολή: Παράταση Τραμπ στο Ιράν, σχέδια για 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες – Πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό-Όλες οι εξελίξεις

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξετάζουν την ανάπτυξη έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών, τον Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο προς το Ιράν και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εντείνονται από την Τεχεράνη μέχρι τη Βηρυτό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή επιθέσεων εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, «κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης».

Όπως ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social, η νέα προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής), δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Απριλίου στην Ελλάδα.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται και, παρά τις εσφαλμένες αναφορές περί του αντιθέτου από τα ΜΜΕ των fake news και άλλους, εξελίσσονται πολύ καλά», υποστήριξε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μεσολαβητές διαψεύδουν ότι η Τεχεράνη ζήτησε την παράταση, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ φέρεται να προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «πρέπει να σοβαρευτούν» και να «ικετεύσουν» για συμφωνία, δηλώνοντας αβέβαιος αν επιθυμεί τελικά συμφωνία.

Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να απάντησε με πέντε σημεία σε αμερικανική πρόταση 15 σημείων, ζητώντας αποζημιώσεις και εγγυήσεις για αποφυγή μελλοντικών επιθέσεων.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη διαθέτει επαρκές ουράνιο για την κατασκευή 11 πυρηνικών βομβών.

Live οι εξελίξεις:

Σχέδια Πενταγώνου για ενίσχυση με 10.000 στρατιώτες

Το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να δώσει περισσότερες «επιλογές» στον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Η ενίσχυση ενδέχεται να περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα και θα προστεθεί στις ήδη ανεπτυγμένες δυνάμεις: 5.000 πεζοναύτες και ναύτες, καθώς και περίπου 2.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πού θα αναπτυχθούν οι νέες δυνάμεις, ωστόσο εκτιμάται ότι θα βρίσκονται «σε απόσταση βολής» από το Ιράν και το νησί Χαργκ.

Κλιμάκωση επιθέσεων από Ιράν και Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι εξαπέλυσαν πυραυλικές και drone επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο FARS, στοχοποιήθηκαν επίσης αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, μεταξύ άλλων και εγκαταστάσεις συντήρησης συστημάτων Patriot.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας βομβαρδισμούς «στην καρδιά της Τεχεράνης», στοχεύοντας υποδομές του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος θεωρείται βασικός παράγοντας στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Βομβαρδισμοί και στη Βηρυτό – Κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου

Εκρήξεις καταγράφηκαν στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, με λιβανικά μέσα να αποδίδουν τα πλήγματα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Οπτικό υλικό δείχνει καπνό να υψώνεται από συνοικίες που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, οι οποίες πλήττονται σχεδόν καθημερινά από τις 2 Μαρτίου, όταν ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε προειδοποίηση προς τους κατοίκους πριν από τους βομβαρδισμούς.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «διαπράττει εγκλήματα πολέμου» και «παραβιάζει τη Συμφωνία της Γενεύης».

Πόλεμος σε αδιέξοδο – στρατιωτικές ελλείψεις και διεθνείς ανησυχίες

Ο πόλεμος βρίσκεται στην 29η ημέρα, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα.

Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αντιμετωπίζουν έλλειψη περίπου 15.000 στρατιωτών για πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παρέμβαση ΕΕ – Έκκληση για αποκλιμάκωση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της ΕΕ προς το Ισραήλ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση, προστασία των αμάχων και σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Ζήτησε επίσης από το Ισραήλ να αξιοποιήσει την ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της σταθερότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Αναφερόμενος στη Γάζα, τόνισε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί άμεσα και επανέλαβε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς.

