Ρώσοι βουλευτές στην Ουάσινγκτον: Σπάνια επαφή με το Κογκρέσο εν μέσω αδιεξόδου για την Ουκρανία – «Βήμα αναβίωσης», λέει το Κρεμλίνο

Ρώσοι κοινοβουλευτικοί συναντήθηκαν σήμερα στην Ουάσινγκτον με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, σε μια σπάνια επίσκεψη μετά από χρόνια, την οποία επιβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και χαιρέτισε το Κρεμλίνο ως ένα πρώτο βήμα για την επαναθέρμανση των διμερών σχέσεων.

Τη συνάντηση επιβεβαίωσαν τόσο το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και η Ρεπουμπλικανή βουλευτής από τη Φλόριντα, Άννα Πολίνα Λούνα, η οποία χαρακτήρισε τη συνάντηση «μεγάλη τιμή».

«Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των δύο κοινοβουλίων παραμένει ζωτικής σημασίας και είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε το κοινό μας συμφέρον στην επιδίωξη της ειρήνης», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Today, for the first time in close to a 1/4 century, 5 members of Congress (bipartisan) met with 5 members of the Russian Duma to discuss peace and bilateral relations. As representatives of the world’s two greatest nuclear super powers, we owe our citizens open dialogue, ideas,… pic.twitter.com/Dv9eMP9e3C — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) March 26, 2026

Η ανάρτησή της συνοδεύτηκε από φωτογραφία με τη ρωσική αντιπροσωπεία μπροστά από το Ινστιτούτο για την Ειρήνη στην Ουάσινγκτον, το οποίο πρόσφατα μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Ντόναλντ Τραμπ για την Ειρήνη.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή, νέα συνάντηση με αντιπροσωπεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες για τη σύνθεσή της.

🚨 Today, for the first time in close to a 1/4 century, 5 members of Congress (bipartisan) met with 5 members of the Russian Duma to discuss peace and bilateral relations.

🚨 We will continue to foster this dialogue and push for peace in support of this admins push for peace, as… pic.twitter.com/Rz3Jun6g34 — Rep. Andy Ogles (@RepOgles) March 26, 2026

Το Κρεμλίνο μιλά για «αναβίωση» σχέσεων

Το Κρεμλίνο, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα την επίσκεψη, υποστήριξε ότι στόχος είναι η «αναβίωση» των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

«Ελπίζουμε ότι αυτά τα πρώτα προσεκτικά βήματα θα συμβάλουν, ασφαλώς, στη συνέχιση της τόνωσης της διμερούς μας συνεργασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καθορίσει τις «κατευθυντήριες γραμμές» της επίσκεψης και θα ενημερωθεί λεπτομερώς μετά την ολοκλήρωση των επαφών.

Σκιά ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις

Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από αρκετά χρόνια χωρίς αντίστοιχες επαφές, ενώ από το 2022 πολλοί Ρώσοι αξιωματούχοι βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πριν από περισσότερο από έναν χρόνο, οι αλλεπάλληλοι γύροι συνομιλιών δεν έχουν οδηγήσει σε πρόοδο, ενώ το Κρεμλίνο έχει αποκλείσει κάθε συμβιβασμό για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ποιοι συμμετέχουν στη ρωσική αποστολή

Επικεφαλής της αποστολής είναι ο Λεονίντ Σκούτσκι, επικεφαλής του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDPR), το οποίο τυπικά αποτελεί αντιπολίτευση, αλλά στην πράξη στηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Μπόρις Τσερνίτσοφ και οι βουλευτές Βιατσεσλάβ Νικόνοφ και Σβετλάνα Γιούροβα.

Όλοι οι Ρώσοι κοινοβουλευτικοί θεωρούνται πιστοί στο Κρεμλίνο και υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το κοινοβούλιο της χώρας επικυρώνει συστηματικά τις αποφάσεις της ρωσικής ηγεσίας.

