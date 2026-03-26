«Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι για συμφωνία» λέει τώρα ο Τραμπ – Με όρους απάντησε το Ιράν στο «μονόπλευρo και άδικo» σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

Ασαφή παραμένουν τα μηνύματα που στέλνουν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να απορρίπτει τους όρους του Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας δικούς της, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για πιθανές συνομιλίες.

Οι όροι της Τεχεράνης περιλαμβάνουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει, σαφείς αποζημιώσεις και κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και τις συμμαχικές ομάδες. Επιμένει επίσης ότι ο έλεγχός του στα Στενά του Ορμούζ είναι νόμιμο δικαίωμα και εγγύηση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν θα είναι καθόλου όμορφο!».

Εντωμεταξύ, τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίζονται, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν το 82ο κύμα της επιχείρησής τους εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χτυπώντας ισραηλινές πυρηνικές υποδομές, ενώ ο IDF κατέστρεψε διοικητικό κέντρο της Χεζμπολάχ και μια αποθήκης όπλων στον νότιο Λίβανο, ενώ ανακοίνωσε και την εξόντωση ναυάρχου του ναυτικού του IRGC.

