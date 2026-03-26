ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:01
«Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι για συμφωνία» λέει τώρα ο Τραμπ – Με όρους απάντησε το Ιράν στο «μονόπλευρo και άδικo» σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

Ασαφή παραμένουν τα μηνύματα που στέλνουν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να απορρίπτει τους όρους του Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας δικούς της, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για πιθανές συνομιλίες.

Οι όροι της Τεχεράνης περιλαμβάνουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει, σαφείς αποζημιώσεις και κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και τις συμμαχικές ομάδες. Επιμένει επίσης ότι ο έλεγχός του στα Στενά του Ορμούζ είναι νόμιμο δικαίωμα και εγγύηση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν θα είναι καθόλου όμορφο!».

Εντωμεταξύ, τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίζονται, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν το 82ο κύμα της επιχείρησής τους εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χτυπώντας ισραηλινές πυρηνικές υποδομές, ενώ ο IDF κατέστρεψε διοικητικό κέντρο της Χεζμπολάχ και μια αποθήκης όπλων στον νότιο Λίβανο, ενώ ανακοίνωσε και την εξόντωση ναυάρχου του ναυτικού του IRGC.

ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Τι κατέθεσε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη 

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τη «λίστα στόχων» για να «υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους θα συνομιλούν»

ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η νέα μετάλλαξη της λοίμωξης Covid-19 και γιατί τη βάφτισαν… τζιτζίκι;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Θολό τοπίο για ψήφισμα κατά Δεξιάς, αριστίνδην μέλη και fast track καταστατικές αλλαγές

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πυραυλικό μπαράζ από την Τεχεράνη στο Ισραήλ, σκότωσε τον αρχηγό του Ιρανικού ναυτικού και ισοπεδώνει τον Λίβανο ο IDF - Live οι εξελίξεις

