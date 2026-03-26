Τραμπ στην εκδήλωση για την 25η Μαρτίου: «Λατρεύω την ελληνική αρχιτεκτονική, αλλά περισσότερο τους Έλληνες» – Αναφορές σε Σπαρτιάτες, Σωκράτη και Αριστοτέλη (Video)

Στην καθιερωμένη τελετή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στον Λευκό Οίκο παρέστη την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ, εξυμνώντας την ελληνική κληρονομιά, την ομογένεια και τη συμβολή της Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό, ενώ η εκδήλωση συγκέντρωσε πολιτικούς, διπλωμάτες και επιφανείς Ελληνοαμερικανούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε αρχικά σε Ελληνοαμερικανούς που συμμετέχουν στη διακυβέρνησή του, ενώ έκανε εκτενείς αναφορές στη συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στις επιστήμες και τη λογική.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι στην αρχαία Αθήνα ψήφιζαν μόνο οι πολίτες, σε μια έμμεση αναφορά στη θέση του για τη χρήση ταυτότητας στις εκλογές στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το χρέος της Αμερικής και του δυτικού πολιτισμού προς την Ελλάδα είναι «παμπάλαιο και αιώνιο», τονίζοντας ότι «οι Αμερικανοί στρατιώτες ρίχνονται στη μάχη ενδυναμωμένοι από τον θρύλο των Σπαρτιατών», ενώ οι φοιτητές εμπνέονται από τον Σωκράτη και τον Αριστοτέλη.

Δεν παρέλειψε να εκφράσει και την προτίμησή του στην κλασική αρχιτεκτονική, ασκώντας κριτική στα σύγχρονα κτίρια, τα οποία χαρακτήρισε «άσχημα κουτιά και τσιμέντο».

«Ξέρω καλά την Αστόρια και τα ελληνικά diners»

Ο Τραμπ, με αναφορές στη Νέα Υόρκη όπου έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του, δήλωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα ελληνικά εστιατόρια (diners).

«Γνωρίζω περισσότερα για την Αστόρια από αυτά που θέλετε να γνωρίζετε» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν έχει diners σαν τους Έλληνες».

Τόνισε επίσης ότι «η Νέα Υόρκη δεν θα ήταν ίδια χωρίς τους Έλληνες και το πνεύμα τους».

Η εκδήλωση στον Λευκό Οίκο και οι καλεσμένοι

Ο Λευκός Οίκος παρέθεσε δεξίωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου προς τιμήν των Ελλήνων ομογενών, σε μία από τις λίγες εθνικές επετείους που τιμώνται επισήμως, μαζί με εκείνη της ιρλανδικής κοινότητας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν επίσης οι Γκας Μπιλαράκη, Μάικ και Άντι Μανάτος, Χρήστος Μαραφάτσος, Μάικλ Κράτσιος και Τζον Κουδούνης.

Παρόντες ήταν ακόμη ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ Μάικλ Ρήγας, καθώς και οι πρέσβεις Ελλάδας και Κύπρου, κ.κ. Αλεξανδρίδης και Σάββα. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ελληνικούς χορούς και τραγούδια από τη μπάντα του αμερικανικού στρατού.

President Trump Delivers Remarks at the Greek Independence Day Celebration https://t.co/3IzScodkuH — The White House (@WhiteHouse) March 26, 2026

Ομιλία με χιούμορ και αναφορές σε πρόσωπα

Ο Τραμπ εμφανίστηκε υπό χειροκροτήματα μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο και αναφέρθηκε σε επιχειρηματίες, γερουσιαστές και επίτιμους προσκεκλημένους.

Αναφερόμενος στον Χρήστο Μαραφάτσο, αστειεύτηκε λέγοντας ότι κατάφερε να προφέρει σωστά το όνομά του, ενώ κάλεσε στο βήμα και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την οποία χαρακτήρισε «φίλη του», καθώς και τον Τζον Κατσιματίδη, τον οποίο πείραξε λέγοντας ότι «λατρεύει τη δημοσιότητα».

Τόνισε τη συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ, λέγοντας: «Σπουδαία κουλτούρα. Καλωσορίζουμε τον πρέσβη κ. Αλεξανδρίδη και τον πρέσβη της Κύπρου, κ. Σάββα».

Αναφέρθηκε επίσης στην ανοικοδόμηση του ορθόδοξου ναού του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αναφορές σε αθλητισμό και «Make America Great Again»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε και αναφορά στον αθλητισμό, σημειώνοντας: «Έχουμε Μουντιάλ και Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουμε και τον μαραθώνιο της Ελλάδας».

Παράλληλα, απηύθυνε χαιρετισμό «στους Έλληνες πατριώτες που βοηθούν να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», πριν δώσει τον λόγο στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο.

Η παρέμβαση Ελπιδοφόρου για τη Χάλκη

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, σε σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις επαφές του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Παράλληλα, τον χαρακτήρισε πηγή έμπνευσης και ειρήνης, με τον Τραμπ να τον ευχαριστεί πριν αποχωρήσει, ενώ η δεξίωση συνεχίστηκε.

Η επίσημη διακήρυξη για την 25η Μαρτίου

Την προηγούμενη ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε επίσημη διακήρυξη, ανακηρύσσοντας την 25η Μαρτίου ως «Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας».

Στη διακήρυξη επισημαίνεται ότι, στην Εθνική Εορτή της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμάται «η σοφία και η αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού», που αποτίναξε την «δεσποτική κυριαρχία» και επανέφερε τη θέση του ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού.

Τονίζεται επίσης ότι η έννοια της αυτοδιοίκησης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εμπνέοντας τον αγώνα του 1821, κατά τον οποίο οι Έλληνες, με «σκληροτράχηλη γενναιότητα» και πίστη στην αυτοδιάθεση, κατέκτησαν την ελευθερία τους έπειτα από χρόνια συγκρούσεων.

Η διακήρυξη υπογραμμίζει ότι Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται κοινές αξίες ελευθερίας και δημοκρατίας, ενώ εξυμνεί τη συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην αμερικανική κοινωνία.

Καταλήγει ότι οι δύο χώρες παραμένουν «σύμμαχοι στην ελευθερία», ενωμένες από την ιστορία και την κοινή προσήλωση σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον, εμπνευσμένες από το ελληνικό παράδειγμα που επηρέασε και τους ιδρυτές των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Οι Αρχές θα επιτρέψουν σε παιδιά ακόμη και 12 ετών να ενταχθούν στους εθελοντές που περιπολούν στην Τεχεράνη

Ο Τραμπ κλίνει προς χερσαία εισβολή, πεπεισμένος ότι το Ιράν θα συνθηκολογήσει – «Κόλαση» ετοιμάζει η Τεχεράνη, καμπανάκι IDF για κατάρρευση – Live οι εξελίξεις

Ο Τραμπ είναι μπερδεμένος που το Ιράν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο που… ξεκίνησε ο ίδιος