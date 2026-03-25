Διακήρυξη Τραμπ για την 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού

Ιδιαίτερα εγκωμιαστικός για την Ελλάδα εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη διακήρυξή του για την επέτειο της 25ης Μάρτίου.

Ο Τραμπ γράφει στο κείμενό του ότι «πολύ πριν η χώρα μας αναλάβει τη σκυτάλη της ελευθερίας πριν από 250 χρόνια, το θαύμα της αυτοδιοίκησης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου στους πολίτες παραχωρήθηκε άμεση φωνή στο πεπρωμένο της χώρας τους. Αυτό το πνεύμα στήριξε τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια αιώνων κατοχής και δυσκολιών στα χέρια ξένων ηγεμόνων».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «όπως και η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν μέσα από την παράδοση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης και στηρίζονται από πολίτες που πιστεύουν ότι η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας αποτελούν ιερό μας κληρονομικό δικαίωμα. Η ιστορία των δύο εθνών μας μαρτυρά ότι ένας καταπιεσμένος λαός θα αντέξει κάθε δοκιμασία για να εγκαθιδρύσει μια πραγματικά δίκαιη κυβέρνηση, να υπερασπιστεί την κληρονομιά του με κάθε κόστος και να εξασφαλίσει τα οφέλη της ελευθερίας για τον εαυτό του και τα παιδιά του».

Τόνισε δε ότι «καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 ένδοξα χρόνια ανεξαρτησίας, αντλούμε έμπνευση από το παράδειγμα του ελληνικού λαού που αρνήθηκε να παραδώσει την κυριαρχία του και διατήρησε τη φλόγα της αυτοδιοίκησης. Μαζί, οι δύο χώρες μας είναι σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένες από την ιστορία, δοκιμασμένες από αγώνες και με εμπιστοσύνη στην υπόσχεση ενός λαμπρού μέλλοντος».

Ολόκληρο το κείμενο αναφέρει:

Αυτή την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά της δεσποτικής κυριαρχίας, ανανέωσε την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε για πρώτη φορά στο αρχαίο έδαφός του και επανέφερε τη νόμιμη θέση του ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού.

Πολύ πριν η χώρα μας αναλάβει τη σκυτάλη της ελευθερίας πριν από 250 χρόνια, το θαύμα της αυτοδιοίκησης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου στους πολίτες παραχωρήθηκε άμεση φωνή στο πεπρωμένο της χώρας τους. Αυτό το πνεύμα στήριξε τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια αιώνων κατοχής και δυσκολιών στα χέρια ξένων ηγεμόνων. Με σκληρή γενναιότητα, υπερηφάνεια για το παρελθόν τους και εμπιστοσύνη στο μέλλον τους, ξεκίνησαν μια επανάσταση στις 25 Μαρτίου 1821, ξεκινώντας έναν ευγενή αγώνα που έσπασε τα δεσμά της αυταρχικής διακυβέρνησης που τους είχε δέσει για αιώνες. Για σχεδόν μια δεκαετία, η ελευθερία τους σφυρηλατήθηκε με επιτυχία στη φλογερή ζέστη της σύγκρουσης και της θυσίας, υποστηριζόμενη από την πίστη τους στην αιώνια αλήθεια ότι κάθε έθνος είναι προικισμένο με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.

Όπως και η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν στην παράδοση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης και στηρίζονται από πολίτες που πιστεύουν ότι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας είναι ιερό μας δικαίωμα από τη γέννησή μας. Η ιστορία των δύο εθνών μας μαρτυρεί ότι ένας καταπιεσμένος λαός θα αντέξει κάθε δοκιμασία για να εγκαθιδρύσει μια πραγματικά δίκαιη κυβέρνηση, να υπερασπιστεί την κληρονομιά του με κάθε κόστος και να εξασφαλίσει τα οφέλη της ελευθερίας για τον εαυτό του και τα παιδιά του.

Σήμερα, η ελληνοαμερικανική κοινότητα εμπλουτίζει την ιστορία του Έθνους μας μέσω της επιχειρηματικότητάς της, της πίστης της στον Θεό και του αδάμαστου πάθους της για τις αρχές που καθορίζουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής από το 1776. Η Ελλάδα στέκεται δίπλα-δίπλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις αξίες μας, τη δέσμευσή μας για την υπεράσπιση των δυτικών ιδανικών μας και την αφοσίωσή μας στον αγώνα για την ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 ένδοξα χρόνια ανεξαρτησίας, αντλούμε έμπνευση από το παράδειγμα του ελληνικού λαού που αρνήθηκε να παραδώσει την κυριαρχία του και διατήρησε τη φλόγα της αυτοδιοίκησης. Μαζί, οι δύο χώρες μας είναι σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένες από την ιστορία, δοκιμασμένες από αγώνες και με εμπιστοσύνη στην υπόσχεση ενός λαμπρού μέλλοντος. Σε αυτή την 205η Επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, γιορτάζουμε αυτό το αδάμαστο πνεύμα, το οποίο ξεκίνησε στην Αθήνα και ενέπνευσε τους Ιδρυτές μας στη Φιλαδέλφεια, των οποίων η ευφυΐα και η αφοσίωση στον αγώνα για την ανθρώπινη ελευθερία δεν θα σταματήσουν ποτέ να εμπνέουν τους λαούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

ΕΠΕΙΔΗ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΓΩ, Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου παρέχει το Σύνταγμα και οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών, δια του παρόντος ανακηρύσσω την 25η Μαρτίου 2026 ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας. Καλώ τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσει αυτή την ημέρα με κατάλληλες τελετές και εκδηλώσεις.

