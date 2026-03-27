Περιστέρι: Eπαγγελματικό βαν κάηκε ολοσχερώς μετά από αναζωπύρωση – Έρευνες για εμπρησμό (video)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/3) στην Πυροσβεστική στο Περιστέρι, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο επαγγελματικό όχημα τύπου βαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα στην οδό Λευκωσίας.

Ωστόσο, μετά την αποχώρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σημειώθηκε αναζωπύρωση, καθώς εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό του οχήματος, κυρίως καλώδια, πήραν εκ νέου φωτιά, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν ξανά φλόγες.

Μάταια την δεύτερη αναζωπύρωση προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν με πυροσβεστήρες γείτονες και περαστικοί.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

