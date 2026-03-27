Καιρός: Η 24ωρη άνοιξη δίνει την σκυτάλη στην «Ντέμπορα»… για ένα βροχερό φινάλε!

Φαίνεται πως η Άνοιξη μας έδωσε απλώς μια μικρή γεύση, μια 24ωρη «ανακωχή» για να πάρουμε μια ανάσα ζεστασιάς, πριν ο Μάρτης τραβήξει και πάλι το χαλί κάτω από τα πόδια μας.

Από σήμερα, η σύντομη αυτή ανοιξιάτικη ανάπαυλα παραδίδει τη σκυτάλη στην κακοκαιρία «Ντέμπορα», η οποία αναμένεται να σαρώσει τη χώρα. Με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ο καιρός μάς γυρνά με το ζόρι πίσω στο φθινόπωρο, θυμίζοντάς μας πως ο φετινός Μάρτης είναι αποφασισμένος να μας αποχαιρετήσει με το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η «Ντέμπορα» άρχισε ήδη να δείχνει τα δόντια της από χθες στα δυτικά, ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα ισχυρά στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο.

Σήμερα, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Προς το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Επιπλέον, χιόνια θα πέσουν και στα ορεινά ηπειρωτικά αλλά και στα ημιορεινά της Ηπείρου!

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά και τα 7 στα κεντρικά και νότια πελάγη.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα αγγίξει τους 12-14 βαθμούς στα δυτικά και τους 15 στην υπόλοιπη χώρα, ενώ μόνο στα νότια νησιωτικά τμήματα θα πλησιάσει τους 18-19 βαθμούς.

Στην Αττική, οι νεφώσεις θα δώσουν βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, με εξασθένηση από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε επίσης βροχές και καταιγίδες, πιο ισχυρές τις μεσημεριανές ώρες, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 8 έως 14 βαθμούς.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος. Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα ανατολικά και από δυτικές-βορειοδυτικές στα δυτικά, με ένταση 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα κεντρικά και τις περιοχές της Κρήτης, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14-16 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια, και τους 17-19 στην υπόλοιπη χώρα.

Την Κυριακή, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι είναι πιθανοί στα ηπειρωτικά το απόγευμα. Από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν και πάλι στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Η Δευτέρα θα μας χαρίσει μια μικρή ανάπαυλα, όμως η προσοχή μας στρέφεται ήδη στην Τρίτη. Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν μια νέα, ισχυρότερη κακοκαιρία από τη Λιβύη, η οποία από την Τετάρτη θα φέρει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρευτικά, θυελλώδεις ανέμους και φαινόμενα με μεγάλη ραγδαιότητα και εμμονή σχεδόν σε όλη τη χώρα. Εκεί ίσως απαιτηθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Οι βροχές και οι καταιγίδες της «Ντέμπορα» θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν και το Σάββατο, σφραγίζοντας με το γκρίζο τους χρώμα το φινάλε αυτής της εβδομάδας. Κάπως έτσι, μέσα από την υγρασία και τον ήχο της βροχής, φαίνεται πως έχει διάθεση να μας αποχαιρετήσει ο φετινός Μάρτης, παραμένοντας πιστός στη φήμη του ως ο πιο απρόβλεπτος μήνας του χρόνου. Μπορεί το σκηνικό να θυμίζει έντονα φθινόπωρο, όμως ας μην ξεχνάμε πως αυτές οι τελευταίες μπόρες είναι η απαραίτητη προίκα της φύσης για να ανθίσει ο Απρίλης που περιμένει στη γωνία.

