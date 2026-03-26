Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο

Σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου και παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών σημειώθηκε την Πέμπτη (26/03) από την τουρκική πολεμική αεροπορία.

Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη επιχείρησαν σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου, από το Βορειοανατολικό έως το Νοτιοανατολικό τμήμα του.

Η σύνθεση της τουρκικής δύναμης περιελάμβανε δύο σχηματισμούς μαχητικών F-16 (συνολικά 4 αεροσκάφη), δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), ένα αεροσκάφος αεροναυτικής επιτήρησης CN-235.

Σημειώθηκαν συνολικά 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, με τις περισσότερες (7 εξ αυτών) να πραγματοποιούνται από το CN-235, ενώ 2 έγιναν από τους σχηματισμούς των μαχητικών.

Καταγράφηκαν 6 παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών (2 από τα F-16, 3 από τα UAV και 1 από το CN-235).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τουρκικά μαχητικά δεν ήταν οπλισμένα, ενώ δεν αναφέρθηκαν εμπλοκές (εικονικές αερομαχίες) με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής.

Όπως επισημαίνεται από το ΓΕΕΘΑ, το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από τα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική της Πολεμικής Αεροπορίας.

