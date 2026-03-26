search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 23:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2026 22:54

Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο

Σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου και παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών σημειώθηκε την Πέμπτη (26/03) από την τουρκική πολεμική αεροπορία.

Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη επιχείρησαν σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου, από το Βορειοανατολικό έως το Νοτιοανατολικό τμήμα του.

Η σύνθεση της τουρκικής δύναμης περιελάμβανε δύο σχηματισμούς μαχητικών F-16 (συνολικά 4 αεροσκάφη), δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), ένα αεροσκάφος αεροναυτικής επιτήρησης CN-235.

Σημειώθηκαν συνολικά 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, με τις περισσότερες (7 εξ αυτών) να πραγματοποιούνται από το CN-235, ενώ 2 έγιναν από τους σχηματισμούς των μαχητικών.

Καταγράφηκαν 6 παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών (2 από τα F-16, 3 από τα UAV και 1 από το CN-235).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τουρκικά μαχητικά δεν ήταν οπλισμένα, ενώ δεν αναφέρθηκαν εμπλοκές (εικονικές αερομαχίες) με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής.

Όπως επισημαίνεται από το ΓΕΕΘΑ, το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από τα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΧΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3