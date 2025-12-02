Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

Το στίγμα του νέου δόγματος αποτροπής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε σε συνέντευξή του στο Star ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

«Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από νικηφόρο. Γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε και για την πιο αρνητική εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς ισχύ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο στρατηγός Χούπης παρουσίασε τα βασικά συμπεράσματα από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και τις αλλαγές που εισάγουν στη στρατιωτική τακτική η τεχνολογία και η ταχύτητα της πληροφορίας. Κεντρικό ρόλο έχει η χρήση των drones και των αντι-drone συστημάτων, τα οποία –όπως σημείωσε– έχουν καθορίσει την εξέλιξη των συγκρούσεων. «Τα drones και τα αντι- drones αποτελούν πλέον κομβικό στοιχείο. Η συμβολή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι καταλυτική», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη ενσωματώσει τα διδάγματα αυτά στον σχεδιασμό τους.

Ο Στρατηγός Χούπης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για άμεση ροή πληροφοριών και γρήγορη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. «Η πληροφορία ταξιδεύει πια πολύ γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η απόφαση από τους επιχειρησιακούς διοικητές πρέπει να είναι άμεση», είπε, τονίζοντας ότι η ταχύτητα αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία ενός σχεδίου.

Σχετικά με τη μορφή των σύγχρονων συγκρούσεων, εξήγησε ότι η δυνατότητα πλήγματος σε μεγάλο στρατηγικό βάθος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι επιχειρήσεις. «Η δυνατότητα πλήγματος σε στρατηγικό βάθος με μεγάλη ακρίβεια —είτε σε υποδομές, είτε σε στρατιωτικούς στόχους— επιβάλλει να μπορούμε να πραγματοποιούμε προληπτικά χτυπήματα στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτροπή μέσω ισχύος», ανέφερε.

Για την Τουρκία, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη, όμως οφείλει να είναι προετοιμασμένη. «Τη μία στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι η αποτροπή απαιτεί ικανότητα, επιχειρησιακή ετοιμότητα και ισχυρή αμυντική διάταξη.

