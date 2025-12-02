search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 02:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 00:43

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

02.12.2025 00:43
xoupis geetha 77- new

Το στίγμα του νέου δόγματος αποτροπής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε σε συνέντευξή του στο Star ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

«Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από νικηφόρο. Γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε και για την πιο αρνητική εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς ισχύ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο στρατηγός Χούπης παρουσίασε τα βασικά συμπεράσματα από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και τις αλλαγές που εισάγουν στη στρατιωτική τακτική η τεχνολογία και η ταχύτητα της πληροφορίας. Κεντρικό ρόλο έχει η χρήση των drones και των αντι-drone συστημάτων, τα οποία –όπως σημείωσε– έχουν καθορίσει την εξέλιξη των συγκρούσεων. «Τα drones και τα αντι- drones αποτελούν πλέον κομβικό στοιχείο. Η συμβολή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι καταλυτική», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη ενσωματώσει τα διδάγματα αυτά στον σχεδιασμό τους.

Ο Στρατηγός Χούπης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για άμεση ροή πληροφοριών και γρήγορη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. «Η πληροφορία ταξιδεύει πια πολύ γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η απόφαση από τους επιχειρησιακούς διοικητές πρέπει να είναι άμεση», είπε, τονίζοντας ότι η ταχύτητα αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία ενός σχεδίου.

Σχετικά με τη μορφή των σύγχρονων συγκρούσεων, εξήγησε ότι η δυνατότητα πλήγματος σε μεγάλο στρατηγικό βάθος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι επιχειρήσεις. «Η δυνατότητα πλήγματος σε στρατηγικό βάθος με μεγάλη ακρίβεια —είτε σε υποδομές, είτε σε στρατιωτικούς στόχους— επιβάλλει να μπορούμε να πραγματοποιούμε προληπτικά χτυπήματα στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτροπή μέσω ισχύος», ανέφερε.

Για την Τουρκία, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη, όμως οφείλει να είναι προετοιμασμένη. «Τη μία στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι η αποτροπή απαιτεί ικανότητα, επιχειρησιακή ετοιμότητα και ισχυρή αμυντική διάταξη.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 02:13
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3