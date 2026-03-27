search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 12:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Πύργος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 30χρονος μετά από τροχαίο – Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητό του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (26.03.2026) στον Πύργο, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, χτύπησε σε διερχόμενο όχημα και καρφώθηκε στις προστατευτικές μπάρες.

Το τροχαίο έγινε στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο 30χρονος οδηγός ενώ κινούνταν στον δρόμο, έχασε τον έλεγχο σε στροφή, χτύπησε το διερχόμενο αυτοκίνητο -στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι– και στη συνέχεια εκτινάχθηκε εκτός δρόμου όπου προσέκρουσε στις μπάρες.

Από την πρόσκρουση, ο 30χρονος εκτοξεύτηκε εκτός του αυτοκινήτου του. Το αυτοκίνητο έσπασε στα δύο με τα τμήματά του να πετάγονται μέτρα μακριά.

Το δεύτερο αυτοκίνητο, από την σύγκρουση, βγήκε εκτός πορείας και αναποδογύρισε πίσω από τις προστατευτικές μπάρες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 30χρονο βαριά τραυματισμένο, και τον μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο Κρεστένων.

Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Πύργου και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και το ζευγάριο που επέβαινε στο δεύτερο όχημα.

Πηγή: ilialive.gr

Διαβάστε επίσης

Στο «κόκκινο» η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα – Διπλωματικός πυρετός και σενάρια της τελευταίας στιγμής

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 23χρονου για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών

Περιστέρι: Eπαγγελματικό βαν κάηκε ολοσχερώς μετά από αναζωπύρωση – Έρευνες για εμπρησμό (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο σε πλοίο με σχολική εκδρομή προς Κρήτη: Άνδρας μπήκε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ευθανασία και υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Νομικό μωσαϊκό σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Τι ισχύει στην Ελλάδα

ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Αντιμετωπίζουμε έναν παράνομο πόλεμο που επιβλήθηκε από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα με πυρηνικά όπλα»

ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Αγωγή καταθέτουν τα θύματα κατά της αμερικανικής κυβέρνησης και της Google

ADVERTORIAL

Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

Πώς η αλλαγή ώρας επηρεάζει την υγεία μας

1 / 3