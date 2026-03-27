ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 14:43
27.03.2026 13:58

Πάνω από 2.800 πούρα, αξίας 440.000 ευρώ, κατασχέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

27.03.2026 13:58
Επιβάτη που μετέφερε στις αποσκευές του μεγάλη ποσότητα λαθραίων πούρων συνέλαβαν οι αρχές στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, κατά τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, οι ελεγκτές εντόπισαν επιβάτη υπηκοότητας Κούβας, ο οποίος είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Τουρκίας, μεταφέροντας στις αποσκευές του 43 κιλά λαθραίων πούρων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΑΑΔΕ:

  • καταμετρήθηκαν συνολικά 2.806 τεμάχια πούρων διαφόρων επώνυμων εμπορικών σημάτων.
  • η συνολική φορολογητέα αξία τους ανέρχεται σε 440.000 ευρώ.
  • οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 280.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΑΑΔΕ, ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή, ενώ τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 14:42
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κόψανε τον Αντώνη Σαουλίδη από σύνεδρο του ΠΑΣΟΚ

LIFESTYLE

Duffy: Η επιτυχία, η απαγωγή, ο βιασμός και η εξαφάνιση – Νέο ντοκιμαντέρ με τη συγκλονιστική ιστορία της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με… άγνωστη σύνθεση – Καμία ενημέρωση για τον αριθμό και την ταυτότητα των αριστίνδην μελών

