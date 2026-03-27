Πάνω από 2.800 πούρα, αξίας 440.000 ευρώ, κατασχέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Επιβάτη που μετέφερε στις αποσκευές του μεγάλη ποσότητα λαθραίων πούρων συνέλαβαν οι αρχές στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, κατά τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, οι ελεγκτές εντόπισαν επιβάτη υπηκοότητας Κούβας, ο οποίος είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Τουρκίας, μεταφέροντας στις αποσκευές του 43 κιλά λαθραίων πούρων.
Όπως έγινε γνωστό από την ΑΑΔΕ:
Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΑΑΔΕ, ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή, ενώ τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
