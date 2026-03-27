Παγκράτι: Χειροπέδες σε μεθυσμένη οδηγό – Πήρε σβάρνα τρία σταθμευμένα ΙΧ και μία μοτοσικλέτα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη σύλληψη μίας 47χρονης μεθυσμένη οδηγού, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (26/3) στο Παγκράτι η αστυνομία.
Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 22:30 επί της οδού Ολυμπιάδος η οδηγός, η οποία όπως διαπιστώθηκε δεν είχε δίπλωμα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της.
Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα, η οποία από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης εκτοξεύτηκε και κατέληξε στην είσοδο παρακείμενης πολυκατοικίας.
Ωστόσο, η 47χρονη δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε ακόμη δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας επιπλέον ζημιές.
Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,59, ενώ παράλληλα οδηγούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.