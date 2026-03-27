ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 14:39
27.03.2026 13:05

Παγκράτι: Χειροπέδες σε μεθυσμένη οδηγό – Πήρε σβάρνα τρία σταθμευμένα ΙΧ και μία μοτοσικλέτα

Στη σύλληψη μίας 47χρονης μεθυσμένη οδηγού, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (26/3) στο Παγκράτι η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 22:30 επί της οδού Ολυμπιάδος η οδηγός, η οποία όπως διαπιστώθηκε δεν είχε δίπλωμα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της.

Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα, η οποία από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης εκτοξεύτηκε και κατέληξε στην είσοδο παρακείμενης πολυκατοικίας.

Ωστόσο, η 47χρονη δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε ακόμη δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας επιπλέον ζημιές.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,59, ενώ παράλληλα οδηγούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

