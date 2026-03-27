Χανιά: 30χρονος προσπάθησε να κρεμαστεί – με σεντόνι – στα κρατητήρια τoυ Αστυνομικού Μεγάρου

Τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας τμήμα από σεντόνι, επιχείρησε να βάλει ένας 30χρονος – Αιγύπτιος στην καταγωγή – στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Ο 30χρονος μόλις είχε αποφυλακιστεί και εξετάζονταν το πλαίσιο για τη διοικητική απέλασή του.

Ευτυχώς οι προθέσεις του Αιγύπτιου έγιναν αντιληπτές από αστυνομικό, που κατάφερε με την βοήθεια συναδέλφων του, να αποκλείσει τον κίνδυνο για τον 30χρονο, o οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται στην Ψυχιατρική Κλινική.

