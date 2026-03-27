ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 18:38
Μεθυσμένος οδηγός, με τα δύο ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο, προκάλεσε τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ έχοντας μαζί του τα δύο ανήλικα παιδιά του, και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το όχημα του 55χρονου που κινείτο προς το Πικέρμι συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες με ένα ΙΧ που οδηγούσε 38χρονος. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.

Οι έλεγχοι αλκοτέστ έδειξαν ότι ο 55χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με δύο μετρήσεις 1,05 mg/l και 0,90 mg/l αντίστοιχα, ενώ για τον 38χρονο το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. 

Όπως έγινε γνωστό, στο αυτοκίνητο του 55χρονου επέβαιναν τα δύο παιδιά του, ηλικίας 12 και 10 ετών, τα οποία παραλήφθηκαν από τη μητέρα τους.

Ο 55χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

